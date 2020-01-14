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19:59 (мск), источник: РИА Новости

Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Билли Айлиш запишет заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде, сообщается на официальной странице «Не время умирать» в инстаграме.

«Билли Айлиш сочинила песню со своим братом Финнеасом, и станет самым молодым в истории музыкантом, который запишет заглавную песню для ленты о Джеймсе Бонде», — говорится в комментарии на официальной странице.

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Сама певица разместила у себя в инстаграме логотип 007 и написала: «Я пою заглавную песню в «Не время умирать».

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Очень часто авторы и исполнители композиции к фильму о Джеймсе Бонде становятся обладателями премии «Оскар». Так, Адель получила золотую статуэтку за заставку к ленте «007: Координаты Скайфолл», а Джимми Нейпс и Сэм Смит — за саундтрек к боевику «007: Спектр».

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