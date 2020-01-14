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14 января, источник: Известия

Президент РАН заявил о планах по созданию альтернативы «Диссернету»

Российская академия наук (РАН) планирует предложить министерству науки и высшего образования создать альтернативу сообществу «Диссернет». Об этом 14 января в интервью «Российской газете» заявил президент РАН Александр Сергеев.

Источник: Известия

В преддверии выборов в РАН осенью 2019 года комиссия по противодействию фальсификации научных исследований академии, используя данные «Диссернета», опубликовала доклад с именами кандидатов в члены РАН, которые якобы были уличены в научное недобросовестности.

Руководство РАН публикацию раскритиковало и подчеркнуло, что комиссия обнародавла доклад без обсуждения с отделениями академии.

«Президиум академии признал, что в работе комиссии были определенные нарушения, и решил внести изменения в ее деятельность, а также обновить состав. Мы намерены предложить Минобрнауки разработать альтернативу сообществу “Диссернет”, чьи результаты использовались комиссией, в том числе и для анализа публикационной и диссертационной активности кандидатов в члены РАН», — сказал Сергеев.

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Он также отметил, что большая часть критически публикаций в адрес академии, по его мнению, имеет политический подтекст, который РАН категорически отвергает.

Сообщество «Диссернет» было основано в феврале 2013 года. Его деятельность заключается в проведении экспертиз кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в российских научных и образовательных учреждениях.

В ноябре 2019 года руководитель Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий заявил, что в российском научном сообществе осуждают деятельность «Диссернета», поскольку это сообщество занято не делом, а скандалами.

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