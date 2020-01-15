10:43 (мск), источник: Известия
Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России
Пока случаев заражения человека не было, но вирус стремительно мутирует.
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы. Ученые предупреждают, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей. Остановить распространение опасной инфекции эксперты предлагают с помощью ограничения ввоза мяса и яиц из соседних стран. Велика вероятность заражения птиц в
В ряде стран Европы зафиксированы очаги птичьего гриппа, причем ситуация близка к эпидемической. На этой неделе в Венгрии обнаружили штамм H5N8 на птицеферме в
Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, еще весной 2019 года вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы, и только в двух странах Африки — Нигерии и ЮАР — продолжали регистрировать заболевания животных, вызванные штаммом H5N8. Климатические аномалии могли привести к ранней миграции птиц. Поэтому можно предположить, что вирус распространился именно из Африки по
— Вероятность заражения птиц велика для
При этом в мире не зарегистрировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа A (H5N8), поэтому риск пандемии именно для него считается очень низким. Информация о генетических особенностях A (H5N8), вызвавшего вспышки в Польше, Венгрии и Словакии, пока не доступна, и делать окончательные выводы о свойствах вирусов преждевременно, добавили в Роспотребнадзоре.
Как отметили в ведомстве, в 2019 году штаммы вируса гриппа A (H5N8) не демонстрировали эволюционного развития в сторону увеличения риска заражения человека:
В России ведется постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролетных путях. За ситуацией следят службы ветеринарного и санитарного контроля. Кандидатные вакцинные штаммы вируса гриппа субтипа A (H5N8) в РФ имеются, но, как уже отмечалось выше, этот вирус не проявляет способности инфицировать человека.
Обнаруженный в Венгрии штамм H5N8 так же опасен, как и другие штаммы птичьего гриппа, сообщил «Известиям» сотрудник Института биологии ТюмГУ Сергей Артеменко.
— В связи с этим и принимаются такие радикальные меры, как поголовное уничтожение птиц на фермах. Отмечу, что это не просто ликвидация, а именно уничтожение всех пернатых целиком, чтобы вместе с ними исчез и вирус. Сможет ли он дойти до России? Вполне вероятно. В частности, вирусы переносят дикие птицы, — подчеркнул эксперт.
Ученые подчеркивают, что все Н5-штаммы опасны, так как они легко мутируют, приобретая со временем всё более угрожающие формы. Такие вирусы высокопатогенны, они размножаются быстрее сезонных штаммов и за счет мутаций могут заражать и человека. Причем уследить за Н5-штаммами довольно сложно, так как они быстро мигрируют от домашних птиц к диким, за которыми эпидемиологические службы не следят. Вирусом могут заразиться также свиньи и другие сельскохозяйственные животные, от которых чаще всего заболевают и люди.
— Птичий грипп мутирует главным образом в организме свиньи и затем передается человеку, — сообщил «Известиям» научный сотрудник НИЛ «Омиксные технологии» Казанского федерального университета Шах Махмуд Раихан. — Перемещение мутантных вирусов может происходить различными путями: вследствие контакта с птицей или животными на рынках, фермах, водоемах, путем контакта между людьми, через диких водоплавающих птиц. В последнем случае контролировать инфекцию особенно трудно.
Пока штамм H5N8 еще ни разу не переходил к человеку. Люди заражались только близкородственным вирусом H5N6, пояснил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ (вуза — участника проекта «5−100») Павел Вочков:
Опасности для людей данный вирус пока не представляет, но не стоит недооценивать его развитие. Остановка распространения этого гриппа зависит от эффективных ветеринарных мер по всему миру. Но не все страны придерживаются жестких правил карантина и правильно поступают в случае обнаружения вируса, так как требуется полная зачистка птицефабрики, а это огромные убытки для производителя.
Чтобы остановить распространение смертоносного вируса, стоит ограничить поставки мяса кур и яиц из стран, где он зафиксирован, так как заражение может произойти и через пищу, сообщил «Известиям» сотрудник кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии МФТИ, директор по развитию компании «ХимРар», которая занимается разработкой первой отечественной вакцины от гриппа, Аслан Пшихачёв.
— Конечно, ввоз продукции из стран, где зарегистрированы очаги инфекции, стоит приостановить. Пандемия вируса может возникнуть очень быстро, и рисковать не стоит, это вопрос государственной безопасности, — отметил ученый. — Самое главное — нужно помнить, что если в первые двое суток после заражения принять специальные препараты от гриппа, то они способны убить любой штамм, в том числе и птичий.
Российские птицефабрики активно принимают меры по обеспечению биобезопасности, сообщил «Известиям» руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Они заключаются в регулярном обследовании кур, недопущении их контакта с дикими птицами и других профилактических мероприятиях.
— Конечно, дикую природу никто контролировать не в силах, на то она и дикая. Но в целом у нас отработаны механизмы защиты пернатых, — заявил эксперт. — Более того, для России с экономической точки зрения вспышки гриппа в Европе могут быть даже выгодны, потому что ряд стран будет вынужден останавливать поставки мяса из Евросоюза. В этом случае наша продукция сможет заполнить эту нишу. Только за прошлый год Россия экспортировала порядка 200 тыс. т птицы.
Ранее Ассоциация животноводов и экспортеров Румынии (ACEBOP) уже призвала власти временно ограничить импорт мяса птицы из Польши в связи с опасностью заражения птичьим гриппом.
|Птичий грипп (Grippus avium), или классическая чума птиц, — острая инфекционная болезнь, которая характеризуется высокой летальностью. Относится к особо опасным вирусам, способным причинить большой экономический ущерб. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100% гибели среди заболевших. Чаще всего вирус переносят дикие утки. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более 100 лет назад.