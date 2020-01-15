05:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Медсанчасть постигла та же медсанучасть
Выявлены новые хищения при строительстве объектов космодрома Восточный.
Очередной эпизод хищения бюджетных средств при строительстве космодрома Восточный выявил Следственный комитет России (СКР). Подозреваемыми по нему являются находящийся в международном розыске бывший и. о. директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФГУП ФЦПиРОЯМ) Олег Козин и его
Новый эпизод хищения денег при строительстве космодрома Восточный был выявлен следственным управлением СКР по
Известно лишь, что выявить криминал удалось в ходе расследования другого уголовного дела о хищении бюджетных средств на Восточном. Оно было возбуждено все тем же СУ СКР по СЗАО 20 марта 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В его основу легла история с хищением почти 180 млн руб., выделенных в 2011 году из бюджета ФЦПиРОЯМ на проектирование
Однако, как считает следствие, после того как деньги туда поступили, участники преступной группы перевели их на счета фиктивной фирмы «МосПромСтрой» и обналичили через питерское ООО «ОМ-Стандарт».
На данный момент фигурантами этого дела помимо Олега Козина являются все те же Дмитрий Удовенко, Павел Демидов и Александр Глазунов. Первым задержали господина Удовенко. В мае прошлого года по ходатайству следствия Хорошевский райсуд Москвы отправил его под домашний арест. Еще через два месяца такая же участь постигла и инженера Глазунова. Обоим суд неоднократно продлевал меру пресечения, но в октябре 2019 года на свободу вышел сначала господин Удовенко, а в декабре и господин Глазунов.
А вот Олег Козин и Павел Демидов для следствия оказались недоступны и были объявлены сначала в федеральный, а затем и международный розыск.
Восточный до сих пор остается одним из наиболее проблемных объектов для правоохранительных органов. К осени прошлого года было расследовано более 160 уголовных дел о совершенных на нем преступлениях, в основном хищениях. Сейчас, как отмечал в интервью «Ъ» генпрокурор Юрий Чайка, расследуются еще более двух десятков дел, ущерб по которым оценивается в 6,8 млрд руб.
Олег Рубникович