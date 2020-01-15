Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Российская копия Tesla Cybertruck покоряет московские автодороги Команда российских инженеров-любителей решили не дожидаться официального выпуска новой машины Илона Маска
Фоторепортажи
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
12Извержение вулкана Таал
08:18 (мск), источник: РИА Новости

В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса

ПЕКИН, 15 янв — РИА Новости. Новый тип коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, на ранних стадиях проявляется в виде повышенной температуры и кашля, говорится в сообщении городского комитета по делам здравоохранения Уханя.

Источник: Reuters

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевшие тесный контакт с заболевшими, взяты под наблюдение.

Читайте также
Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

«На самом раннем этапе болезнь проявляется в виде повышенной температуры и кашля, на раннем этапе протекает в продолжительной легкой форме. Болезнь легко может перерасти в тяжелую форму среди людей пожилого возраста и у пациентов с другими основными заболеваниями», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте комитета.

Сообщается, что из 41 заболевшего большинство мужчины, в основном, люди среднего и пожилого возраста.

«По имеющимся на данный момент предварительным результатам исследования источника заболевания и эпидемиологического расследования, большинство заболевших имеют отношение к оптовому рынку морепродуктов, сравнительно небольшое число пациентов отрицают, что появлялись на этом рынке, в отдельных случаях пациенты имели контакт с заболевшими», — говорится в сообщении.

В настоящее время в районе рынка не обнаружено распространения вируса.
Читайте также
Как предотвратить эпидемии вирусных болезней

Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса, зарегистрированный в Ухани, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку.

В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса.

Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.

Комитет по вопросам здравоохранения Уханя в опубликованном комментарии также не исключил, что вирус может ограниченно передаваться от человека к человеку, но пока явных свидетельств, подтверждающих это, не выявлено.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

 Что скрывается за сборами для больных детей в соцсетях
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие
Выявлены новые хищения при строительстве космодрома Восточный
Захарова ответила на слухи о наличии у ее семьи гражданства США
В Boeing назвали Lion Air идиотами перед падением лайнера
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
В России многие профессии станут ненужными, заявили в Госдуме
В Израиле ответили на ситуацию с недопуском россиян в страну
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
Кино
Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела Звезда «Доброго утра» призналась, что сейчас поступила бы иначе
Авто
Наказание для водителей, сбежавших с места ДТП, могут смягчить Сейчас за оставление места аварии нарушителя могут лишить водительских прав или арестовать на срок до пятнадцати суток
Новости партнеров
5 приемов, которые остановят старость
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Выпирающий живот отлично маскируют платья таких фасонов
Сказочный Ямал. Вот почему стоит поехать за полярный круг
Популярные темы на «Детях»
Какую породу завести.... 409
Собака 356
Первый раз 126
Как часто и как много вы едите сладкого? 122
Леди
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом селфи Селфи звезды удивило ее фанатов.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь