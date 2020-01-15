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11:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Самолет «Судного дня» детально показали изнутри

Воздушный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) США E-4B Nightwatch, известный как самолет «Судного дня», в деталях показали изнутри. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале AIRBOYD.

В 10-минутном ролике можно увидеть зоны верхней и средней палубы, в частности, комнату совещаний командования и кухню.

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В мае 2019 года CNBC показал небольшое видео с E-4B Nightwatch изнутри.

В настоящее время ВВС располагают четырьмя E-4B, созданными на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747−200. Машины должны стать командными пунктами для высшего руководства США в случае, если наземные системы управления будут разрушены в результате ядерной войны. Первый полет E-4B Nightwatch совершил в июне 1973 года.

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