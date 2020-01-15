Михалков добился регистрации бренда с образом Никиты Бесогона

«Роспатент считает возможным провести регистрацию на имя заявителя оспариваемого товарного знака», — заявил представитель ведомства в суде.
В связи с признанием иска суд удовлетворил заявленные требования. «Обязать зарегистрировать изображение как товарный знак», — решил судья. Он также обязал ведомство выплатить компании 3 тысячи рублей, потраченных на подачу иска.
По его словам, такое решение не будет противоречить общественным интересам. К такому мнению ведомство пришло, изучив сделанные по запросу суда мнения ученых, в том числе из духовных академий.
Как следует из материалов суда и Роспатента, компания Михалкова пыталась зарегистрировать бренд, включающий «стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя — форму прямоугольника».
Заявитель объяснял свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова «Бесогон. ТВ» на телеканале «Россия 24». Он также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века.
По мнению компании Михалкова, Никита Бесогон — мифологический исторический персонаж, малоизвестный среднему российскому потребителю. Зарегистрировать бренд она хотела для таких групп товаров и услуг, как кинематографические приборы, носители информации, фотоснимки, реклама, телекоммуникации, воспитание, образование.