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10:57 (мск), источник: РИА Новости

Михалков добился регистрации бренда с образом Никиты Бесогона

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон», передает корреспондент РИА Новости из зала Суда по интеллектуальным правам.

Источник: РИА Новости

«Роспатент считает возможным провести регистрацию на имя заявителя оспариваемого товарного знака», — заявил представитель ведомства в суде.

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В связи с признанием иска суд удовлетворил заявленные требования. «Обязать зарегистрировать изображение как товарный знак», — решил судья. Он также обязал ведомство выплатить компании 3 тысячи рублей, потраченных на подачу иска.

По его словам, такое решение не будет противоречить общественным интересам. К такому мнению ведомство пришло, изучив сделанные по запросу суда мнения ученых, в том числе из духовных академий.

Как следует из материалов суда и Роспатента, компания Михалкова пыталась зарегистрировать бренд, включающий «стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя — форму прямоугольника».

Заявитель объяснял свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова «Бесогон. ТВ» на телеканале «Россия 24». Он также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века.

Святой Никита с бесом (Никита бесогон). Первая половина XVI в. Московская школа. Из собрания А. В. Морозова.

По мнению компании Михалкова, Никита Бесогон — мифологический исторический персонаж, малоизвестный среднему российскому потребителю. Зарегистрировать бренд она хотела для таких групп товаров и услуг, как кинематографические приборы, носители информации, фотоснимки, реклама, телекоммуникации, воспитание, образование.

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