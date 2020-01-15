Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Азия: атака на базы США Иран нанес удар баллистическими ракетами по американским базам в Ираке
Фоторепортажи
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
12Умерла Галина Волчек
11:48 (мск), источник: Интерфакс

В кузбасской колонии к Крещению построили копию храма Христа Спасителя из снега

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — В кемеровском Белове семь заключенных исправительной колонии № 44 построили из снега копию московского храма Христа Спасителя, сообщило областное управления ФСИН. Рядом с ним обустроят купель для омовения в праздник Крещения.

Пятиметровую копию Храма Христа Спасителя из снега построили заключённые в городе Белово.

Строение шириной 440 см, длиной 470 см и высотой 530 см покрасили в синий и золотой цвет. Кроме осужденных, в строительстве участвовал иерей Павел Буканович и сотрудники отдела воспитательной работы. Об истории строительства, разрушения и восстановления храма заключенным рассказали на уроках истории в школе, отмечают во ФСИН.

Православная церковь действует в колонии больше 20 лет, в общине около 70 человек, они регулярно посещают службы. Несколько лет назад при храме организовали церковный хор и начали проводить уроки песнопения и богословские курсы. Во ФСИН отметили, что число желающих окунуться в купель на Крещение растет с каждым годом.

ИК-44 — колония строгого режима. В ней сидят осужденные за продажу наркотиков, убийства, изнасилования и другие тяжкие статьи.

Читайте также
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (видео)
Путин поручил поднять сумму маткапитала до 616 тыс. 617 рублей
Мальта раскрыла имена россиян, получивших «золотые паспорта»
Россия укрепила позиции в рейтинге лучших стран мира
Black Star выкупил алкогольные бренды дешевого вина
Самолет «Судного дня» детально показали изнутри
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
Кино
Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела Звезда «Доброго утра» призналась, что сейчас поступила бы иначе
Авто
Наказание для водителей, сбежавших с места ДТП, могут смягчить Сейчас за оставление места аварии нарушителя могут лишить водительских прав или арестовать на срок до пятнадцати суток
Новости партнеров
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Почему библиотечный штамп ставят на 17-ю страницу
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Новая схема. Теперь от долгов по налогам не скрыться
Дети
Лекарство от грусти: 50 фотографий для хорошего настроения Посмотрите, что заставляет улыбаться детей и взрослых: листайте галерею до конца
Леди
Саша Савельева показала, как носить шубу с ремнем Звезда примерила дерзкий образ.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь