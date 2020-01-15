Пятиметровую копию Храма Христа Спасителя из снега построили заключённые в городе Белово. https://t.co/h6eLPo6XTo— ТВ2 (@Novosti_TV2) January 15, 2020
11:48 (мск), источник: Интерфакс
В кузбасской колонии к Крещению построили копию храма Христа Спасителя из снега
Москва. 15 января. INTERFAX.RU — В кемеровском Белове семь заключенных исправительной колонии № 44 построили из снега копию московского храма Христа Спасителя, сообщило областное управления ФСИН. Рядом с ним обустроят купель для омовения в праздник Крещения.