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13:15 (мск), источник: ТАСС

Путин предложил сделать горячее питание в начальной школе бесплатным

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Все ученики начальной школы в России с первого по четвертый классы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Источник: РИА "Новости"

«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый классы», — сказал он.

Демонстрация графика численности детей, обучающихся в школе в 2010 - 2024 годах | Источник: РИА "Новости"

Глава государства признался, что это решение вызвало многочисленные дискуссии.

«Коллеги в общем и целом возражают не потому, что им детей не хочется поддержать. Они говорят о том, что это не очень справедливо, что люди с приличными доходами и маленьким доходами будут получать одинаковую поддержку от государства, в этом есть логика — это правда. Но есть логика характерная и для нашего общества. Все должны себя чувствовать в равных условиях: не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут», — объяснил решение Путин, выразив уверенность в том, что такая мера будет оправдана.

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По словам президента, для ее воплощения в жизнь должны быть задействованы средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Помимо финансовой составляющей, подчеркнул президент, в школах должна быть обновлена инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты, налажены системы снабжения качественными продуктами.

«Это, конечно, потребует времени. В тех регионах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», — отметил глава государства.

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