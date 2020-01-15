15:11 (мск), источник: Lenta.Ru
Названы главные страхи российских путешественников
Больше всего туристы из России боятся опоздать на самолет и проходить таможенный контроль в аэропорту.
Об этом сообщается в
Специалисты туристического поисковика опросили 13 тысяч пользователей в социальных сетях и выяснили их главные страхи в поездках. Оказалось, что 31 процент россиян боятся опоздать на самолет.
Более того, часть респондентов признались, что уже пропускали рейсы и теперь переживают, как бы не упустить вылет в следующий раз. Чаще всего пассажиры задерживались, так как попадали в пробки или долго спали. Кроме того, некоторые путешественники сталкивались с ситуацией, когда перевозчик переносил рейс, но не присылал уведомлений.
Также выяснилось, что каждый пятый россиянин опасается проблем на таможне, а один путешественник признался, что мечтает, чтобы роботы заменили таможенных сотрудников.
17 процентов туристов рассказали, что беспокоятся о своем багаже. Многие опасаются, что они потеряют чемодан или его украдут, а также испытывают страх остаться без банковских карт и документов в чужой стране.
Еще 14 процентов волнуются за перевес перед сдачей багажа. Некоторые участники опроса не намерены платить за лишние килограммы, но в то же время не готовы расставаться с лишними вещами.
10 процентов опрошенных признались, что страдают аэрофобией и каждый перелет для них — это стресс. А 8 процентов россиян боятся заболеть во время отпуска.
В ноябре 2019-го