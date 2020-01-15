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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник вытаптывает гигантские картины на снегу (фото)

Удивительное, но недолговечное искусство.

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Художник Саймон Бек приобрел популярность благодаря своему необычному творчеству. Он уже несколько лет профессионально занимается созданием картин на снегу — для этого Саймон по много часов в день ходит по сугробам и вытаптывает удивительные узоры.

Создание таких картин требует времени, терпения и внимательности, и это при том, что узоры на снегу очень недолговечны.

Все начинается с тщательного планирования: сначала Бек придумывает узор на бумаге и точно рассчитывает его масштаб, приравнивая один миллиметр к одному шагу.

После этого Бек берет свои снегоступы, лыжную палку и другие инструменты и идет на выбранное место. «Рисование» иногда может занимать до 12 часов, но результаты такого творчества впечатляют. Правда, в полном объеме их можно оценить только с высоты.

Сейчас Бек путешествует по всему миру и создает удивительные композиции на снегу как на горнолыжных курортах, так и на заснеженных стадионах в городах. Кроме того, иногда вместо снега он рисует и на песчаных пляжах.

Екатерина Гура

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