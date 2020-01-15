17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник вытаптывает гигантские картины на снегу (фото)
Удивительное, но недолговечное искусство.
Художник Саймон Бек приобрел популярность благодаря своему необычному творчеству. Он уже несколько лет профессионально занимается созданием картин на снегу — для этого Саймон по много часов в день ходит по сугробам и вытаптывает удивительные узоры.
Все начинается с тщательного планирования: сначала Бек придумывает узор на бумаге и точно рассчитывает его масштаб, приравнивая один миллиметр к одному шагу.
После этого Бек берет свои снегоступы, лыжную палку и другие инструменты и идет на выбранное место. «Рисование» иногда может занимать до 12 часов, но результаты такого творчества впечатляют. Правда, в полном объеме их можно оценить только с высоты.
Сейчас Бек путешествует по всему миру и создает удивительные композиции на снегу как на горнолыжных курортах, так и на заснеженных стадионах в городах. Кроме того, иногда вместо снега он рисует и на песчаных пляжах.
Екатерина Гура