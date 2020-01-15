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19:04 (мск), источник: ТАСС Наука

В Австралии нашли самого крупного хищного динозавра на континенте

Он достигал 7 метров в длину.

Источник: Royal Society
Новость
Найдена кость динозавра весом полтонны

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Австралийские ученые нашли ископаемые останки самого крупного динозавра из когда-либо найденных на континенте. Обнаруженные кости принадлежали австралийскому родственнику тираннозавра, одного из самых крупных наземных хищников за всю историю Земли. Описание работы палеонтологов опубликовал научный журнал Royal Society Open Science.

Палеонтологи нашли останки недалеко от австралийского города Уинтон еще в 2017 году, однако частично идентифицировать их ученые смогли лишь сейчас. Специалисты определили, что кости принадлежат ящеру вида Australovenator wintonensis. Как рассказал обнаруживший окаменелости исследователь — палеонтолог Мэтт Уайт из Университета Новой Англии, небольшие фрагменты скелета динозавра сначала совсем не впечатлили ученых, однако после их тщательного изучения мнение специалистов в корне изменилось.

Мы очень хорошо изучили все найденные фрагменты, и это дало первый повод для волнения, потому что перед нами был, скорее всего, теропод. Более поздние находки — дистальные части костей — убедили нас в том, что мы обнаружили настоящую редкость.
Мэтт Уайт
Палеонтолог

Он добавил, что окончательная идентификация костей довольно сложна, но обнаруженные окаменелости очень сильно напоминают обнаруженные ранее останки Australovenator wintonensis.

Новость
Карликовые тираннозавры оказались просто «подростками»

По словам палеонтолога, эти динозавры могли достигать 2 метров в высоту и 7 метров в длину, а внешне напоминали велоцирапторов из фильма «Парк Юрского периода». «Это были довольно быстрые и очень сильные животные с хорошо развитыми передними лапами. Их верхние конечности были оснащены острыми загнутыми когтями примерно 25−30 см длиной и использовались для нападения», — пояснил ученый.

Уайтт также отметил, что, вероятнее всего, вымерший динозавр был опасным хищником. «Возможно, он использовал верхние конечности для захвата жертвы, которую также пинал ногами. Его основной добычей, скорее всего, были зауроподы — длинношеие четвероногие травоядные ящеры. В их ископаемых останках мы часто находим зубы теропод и на самом деле ученые еще не видели зубов, которые были бы больше, чем у австраловенатора. Так что они были довольно успешными охотниками», — сказал специалист.

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