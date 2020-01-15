18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчину случайно закрыли одного в «круглосуточном» фитнес-центре
Он опубликовал селфи в соцсетях и позвонил в полицию.
Дэн Хилл из американского города Сэнди, штат Юта, в середине января отправился в круглосуточный
Выяснив ситуацию, мужчина решил позвонить в полицию, так как неосторожным движением он бы мог включить сигнализацию, и в этом случае его могли принять за взломщика.
Полицейским Дэн сообщил, что его случайно заперли одного внутри спортзала, и он не знает, как ему оттуда выбраться. Пока полицейские решали, как же освободить мужчину, он сделал несколько селфи в пустых помещениях и опубликовал свой рассказ на Facebook.
Спустя пару часов Дэна выпустили полицейские, которые связались с менеджером
Через несколько дней мужчина опубликовал новый снимок из того самого центра и написал, что несмотря на инцидент, продолжает туда ходить, а
Екатерина Гура