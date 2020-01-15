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18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчину случайно закрыли одного в «круглосуточном» фитнес-центре

Он опубликовал селфи в соцсетях и позвонил в полицию.

Дэн Хилл из американского города Сэнди, штат Юта, в середине января отправился в круглосуточный фитнес-центр, чтобы поплавать в бассейне, однако спустя некоторое время обнаружил, что остался в здании один. К большому удивлению Дэна, персонал просто закрыл его и разошелся по домам.

Выяснив ситуацию, мужчина решил позвонить в полицию, так как неосторожным движением он бы мог включить сигнализацию, и в этом случае его могли принять за взломщика.

Я закрыт внутри 24-часового фитнес-клуба прямо сейчас. Они закрыли двери и ушли домой, пока я купался в бассейне. Разве название не предполагает, что они остаются открытыми 24 часа? Прогуливаюсь, пытаясь понять, как выбраться. Позвонил диспетчеру. Мне ответили, что перезвонят. Позвонил жене, она сказала найти комфортное место для сна

Полицейским Дэн сообщил, что его случайно заперли одного внутри спортзала, и он не знает, как ему оттуда выбраться. Пока полицейские решали, как же освободить мужчину, он сделал несколько селфи в пустых помещениях и опубликовал свой рассказ на Facebook.

Спустя пару часов Дэна выпустили полицейские, которые связались с менеджером фитнес-клуба, пишет Ladbible.

Наконец-то свободен! Спасибо этим трем прекрасным копам за это!

Через несколько дней мужчина опубликовал новый снимок из того самого центра и написал, что несмотря на инцидент, продолжает туда ходить, а интернет-публикация, которая за несколько дней стала вирусной, сделала его местной знаменитостью.

Переживаю из-за антирекламы, которую я мог спровоцировать

Екатерина Гура

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