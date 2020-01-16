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11:32 (мск), источник: Дом Mail.ru

Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди

Инженер Александр Сухарев ушёл из профессии и занимается фотографией. Его страсть — заброшенные места. В его инстаграме — заброшенные дома, усадьбы, заводы, корабли и города-призраки в России и за рубежом. Дом Mail.ru связался с Александром и попросил его рассказать о своих лучших снимках.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Страсть к заброшенным местам у Александра появилась одновременно с увлечением фотографией больше 10 лет назад. С 2013 года он ведёт свой аккаунт в инстаграм — сейчас там уже четыре тысячи фотографий, в том числе фото из последних больших поездок: на Русский Север, Северный Кавказ и в Магаданскую область. Об этих поездках он рассказал Дому Mail.ru.

Русский Север

Русский Север — это один из самых невероятных и своеобразных регионов нашей страны. Я впервые побывал здесь в 2013 году, и теперь каждый раз, когда удается возможность сюда вырваться, я даже не раздумываю.

Поездка на Русский Север в 2019 году была для меня пятой. За это время я один или с друзьями побывал в Хибинских тундрах и на Соловецких островах в Карелии, в отдаленных точках Кольского полуострова (таких как полуостров Рыбачий и почти полностью заброшенный поселок Дальние Зеленцы), добирался до тогда ещё непопулярной Териберки (сейчас же там вовсю открываются гостевые дома и даже есть собственная пивоварня) и до острова Кильдин.

Невозможно описать бескрайнее чувство радости от того, что ты добираешься в те места, которые раньше разглядывал только на картах. Каждое из таких мест на Русском севере — это просто неописуемая красота и единение с природой.

Северный Кавказ

В 2019 году нам удалось посетить почти все республики Северного Кавказа и сделать фотографии самых красивых мест этого региона. Мы прониклись дружелюбием местного населения, наелись местных вкусностей и просто сошли с ума от окружающих гор.

В своих экспедициях мы забирались очень высоко, чтобы найти места, куда обычно не ездят люди. Например, шахтерский поселок Верхний Згид.

Я абсолютно уверен, что изучить весь Кавказ невозможно. Здесь столько всего невероятного, что нужно несколько жизней, чтобы пройти все ущелья, посмотреть все водопады и объехать все аулы.

Магаданская область

В заброшенный город Кадыкчан Магаданской области я хотел поехать очень давно. Спланировать эту поездку получилось только на осень 2019. Я собрал команду из надежных людей, мы дождались хорошей погоды, взяли билеты и отправились в неизвестность. Мы поехали в Магаданскую область, чтобы показать России Россию.

После каждой нашей поездки мы отбираем и публикуем собранный материал, чтобы на примере оставленных городов, заброшенных научных станций, портов, церквей показать, как разрушается наша страна. Мы делаем это в надежде, что так у нас получится спровоцировать реальные изменения в регионах, остановить разрушения. Помимо фотографий, мы выпускаем также видео на нашем канале «Kosmaj Project». Там уже есть видео о заброшенных монументах бывшей Югославии, Северном Кавказе, Дальнем Востоке и, конечно, о недавнем нашем выезде в Магаданскую область.

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