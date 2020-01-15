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20:01 (мск), источник: ТАСС

Глава «Ростелекома»: отменить плату за доступ к российским сайтам технически не сложно

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Михаил Осеевский отметил, что необходимо «осмыслить как эту задачу решать».

Источник: AP 2020

Исключить из платного трафика абонентов оплату доступа к социально значимым ресурсам операторам связи будет технически не сложно. Об этом журналистам сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Ранее в своем обращении к Федеральному собранию глава государства предложил подготовить проект «Доступный интернет» по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан. По словам президента, сегодня Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.

Нет [не сложно сделать с технической точки зрения], я думаю, что любой оператор может настроить свои системы таким образом, чтобы по заранее установленному перечню социальных интернет ресурсов этот трафик не включался в тот тариф, который действует у абонента.
Михаил Осеевский.
президент «Ростелекома»
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Также Осеевский сказал, что необходимо «осмыслить как эту задачу решать». «Трафик если говорить о фиксированном интернете, там же вообще нет никаких ограничений по трафику вот у нас, например. Если у человека есть оптика, то он может хоть круглосуточно заходить куда угодно. Наверно, это [поручение президента РФ] в большей степени касается доступа через мобильную инфраструктуру, где есть ограничения по трафику, — добавил он, уточнив, что роль интернета растет и человеку всегда необходимо оставаться на связи с государством.

Как заявлял вице-премьер РФ Максим Акимов, сегодня аудитория Рунета составляет 96 млн человек, в том числе мобильная аудитория — 85 млн, а отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире.

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