20:01 (мск), источник: ТАСС
Глава «Ростелекома»: отменить плату за доступ к российским сайтам технически не сложно
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Михаил Осеевский отметил, что необходимо «осмыслить как эту задачу решать».
Исключить из платного трафика абонентов оплату доступа к социально значимым ресурсам операторам связи будет технически не сложно. Об этом журналистам сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Ранее в своем обращении к Федеральному собранию глава государства предложил подготовить проект «Доступный интернет» по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским
Нет [не сложно сделать с технической точки зрения], я думаю, что любой оператор может настроить свои системы таким образом, чтобы по заранее установленному перечню социальных интернет ресурсов этот трафик не включался в тот тариф, который действует у абонента.
Также Осеевский сказал, что необходимо «осмыслить как эту задачу решать». «Трафик если говорить о фиксированном интернете, там же вообще нет никаких ограничений по трафику вот у нас, например. Если у человека есть оптика, то он может хоть круглосуточно заходить куда угодно. Наверно, это [поручение президента РФ] в большей степени касается доступа через мобильную инфраструктуру, где есть ограничения по трафику, — добавил он, уточнив, что роль интернета растет и человеку всегда необходимо оставаться на связи с государством.
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