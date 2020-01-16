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06:18 (мск), источник: РИА Новости

Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Специалисты предприятия «Роскосмоса» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций, говорится в материалах специалистов компании «Российские космические системы», опубликованных на сайте предприятия.

Источник: Intelsat

«В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения», — говорится в материалах.

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.

Такой способ помех, уточняют авторы разработки, может использоваться только тогда, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут сбрасывать полученные снимки напрямую. Для гарантированного блокирования каналов спутниковой связи предлагается использовать несколько станций сразу.

Для реализации проекта его авторы предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных на иностранных спутниках.

Блокирование каналов передачи в реальном времени данных со спутников-шпионов не позволит зарубежной стороне, как утверждают авторы, «выявлять в реальном масштабе времени активность контролируемой стороны на ранних этапах подготовки и в процессе проведения ею различных мероприятий».

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