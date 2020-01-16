Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Ученые объяснили, почему в России теплеет быстрее всех в миреПочему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете
Фоторепортажи
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
12Умерла Галина Волчек
09:20 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Биологическое старение организма медленнее у людей, которые предпочитают маложирное коровье молоко, выяснили исследователи Университета Бригама Янга в США. Об этом сообщается на сайте вуза.

Источник: Myriams-Fotos/СС0

Саму научную работу, посвященную этой теме, опубликовали в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity 28 октября прошлого года.

В исследовании под руководством профессора Ларри Такера использовалась информация о 5 834 совершеннолетних американских гражданах, которые употребляли либо маложирное молоко (жирностью 1% или обезжиренное), либо молоко повышенной жирности (жирностью 2% или 3,25%). Кроме того, примерно 13% испытуемых не пили коровье молоко в принципе.

Новость
Не пара: продукты и напитки, несовместимые с лекарствами

Авторы научной работы изучили взаимосвязь между длиной теломеров (концевых участков хромосом, одних из главных индикатора возраста человека. — Прим. ред.) и жирностью употребляемого в пищу молока, а также частотой его употребления.

Разница, которая получилась в исследовании, по словам Такера, оказалась поразительной. Так, за каждый дополнительный процент жирности теломеры укорачивались на 69 основных пар нуклеотидов, что соответствует более чем четырем биологическим годам. В частности, у людей, пивших молоко жирностью 3,25%, теломеры были на 145 основных пар короче, чем у тех, кто предпочитает обезжиренное молоко.

Кроме того, теломеры у людей, вовсе не пивших молоко, также оказались короче чем у тех, кто употреблял в пищу обезжиренное молоко.

По мнению Такера, исследование подтверждает положения, указанные в Диетических рекомендациях для американцев, выпущенных Минсельхозом США на 2015−2020 годы, где маложирное молоко включено в рацион здорового питания.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Президент России предложил пост премьера главе ФНС
Путин предложил Медведеву новую должность
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Чеченский депутат рассказал о «проблемах» со здоровьем Кадырова
В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
Единороссы поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера
«Мрачная атмосфера». Что происходило в бункере Гитлера
Михалков ответил Жириновскому на его идею поменять гимн России
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
Кино
В «Сватах» персонажа Добронравова в молодости сыграет его сын Актер рассказал, когда новые серии выйдут в эфир
Авто
УАЗ официально раскрыл, каким будет «Русский Prado» Исполнительный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин впервые официально рассказал, что представляет собой машина, которую называют «Русским Prado»
Новости партнеров
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Выпирающий живот отлично маскируют платья таких фасонов
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
На край земли. Ямал: путешествие, которое запомнится навсегда
Популярные темы на «Детях»
Правда ли? 577
Маткапиталы - стимул рожать бедных? 368
Правительство РФ 189
Родители-пофигисты 174
Леди
В гостях: как выглядит дом 71-летнего Михаила Шуфутинского Рассказываем о красивом доме Михаила Шуфутинского и показываем, как он выглядит.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь