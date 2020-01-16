Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мрачная атмосфера»: что происходило в бункере Гитлера75 лет назад Гитлер перебрался жить в бункер
Фоторепортажи
12Крушение украинского Boeing в Тегеране
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
12:45 (мск), источник: Piter.tv

Елена Малышева попыталась перепеть песню Билли Айлиш

Малышева решила показать, что разбирается в музыкальных трендах.

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» попыталась перепеть хит 18-летней исполнительницы Билли Айлиш.

В студию пришел некий молодой человек, и во время беседы с ним Малышева решила показать, что разбирается в музыкальных трендах. Она спросила у гостя, как он относится к творчеству Билли Айлиш и попыталась пропеть один из главных хитов американской исполнительницы.

«Хорошая», — только и смог вымолвить потрясенный молодой человек. «Хорошая. Мне тоже нравится», подтвердила Малышева.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Зачем Петербургу нужен Музей ислама: интервью с арабистом и будущим директо
Кто такой Михаил Мишустин – новый кандидат в премьер-министры РФ
Мишустин исключил введение послаблений по НДФЛ
Синоптики предрекли России климатические катаклизмы
Раскрыты подробности ультиматума Трампа Зеленскому
На Гайдаровском форуме усомнились в пользе от нацпроектов
«Мрачная атмосфера». Что происходило в бункере Гитлера
Послание Путина: станет ли в России больше детей и меньше бедных
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
Кино
Василий Лановой отмечает 86-летие Народного артиста поздравил Владимир Путин
Горячие темы на Авто
Послание президента. 211
Новость дня !!! 135
Друзья, с наступающим вас Новым Годом по старому стилю!!! 112
Мы идем по казахскому сценарию? 104
Новости партнеров
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Названы три лучших фильма 2019 года. Их должен посмотреть каждый
Русская зима. Крайний север покорил сердца туристов
Чем провинился Миронов перед Гайдаем
Дети
Лекарство от грусти: 50 фотографий для хорошего настроения Посмотрите, что заставляет улыбаться детей и взрослых: листайте галерею до конца
Леди
В гостях: как выглядит дом 71-летнего Михаила Шуфутинского Рассказываем о красивом доме Михаила Шуфутинского и показываем, как он выглядит.
Новости партнеров
На коне. Итоги политического года для партии «Единая Россия»
Удивительное рядом. Вас ждет незабываемое путешествие за полярный круг
Успех уходящего года. Показательный результат работы командной партии
Есть чем гордиться. Результаты общественников в 2019 году
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь