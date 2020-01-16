12:45 (мск), источник: Piter.tv
Елена Малышева попыталась перепеть песню Билли Айлиш
Малышева решила показать, что разбирается в музыкальных трендах.
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» попыталась перепеть хит 18-летней исполнительницы Билли Айлиш.
В студию пришел некий молодой человек, и во время беседы с ним Малышева решила показать, что разбирается в музыкальных трендах. Она спросила у гостя, как он относится к творчеству Билли Айлиш и попыталась пропеть один из главных хитов американской исполнительницы.
«Хорошая», — только и смог вымолвить потрясенный молодой человек. «Хорошая. Мне тоже нравится», подтвердила Малышева.