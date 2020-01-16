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13:27 (мск), источник: Известия

Адвокат указала на право одиноких женщин давать детям матчество

Вместо отчества одинокая женщина вправе дать ребенку так называемое матчество, рассказала «Известиям» адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Источник: Известия

«Ребенок будет Светлановичем, Мариновичем, Ольговичем. С юридической точки зрения никаких проблем с матчеством у гражданина не возникнет. Все документы, оформленные на такого гражданина, будут действительными», — сказала юрист.

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Согласно статье 58 Семейного кодекса РФ, фамилия, имя и отчество ребенка матери, не состоящей в браке и не имеющей на руках решения об установлении отцовства, присваивается следующим образом: фамилия по фамилии матери, имя и отчество по ее указанию.

Разницы в отчестве или матчестве нет никакой, отметила адвокат. Дети российской матери, рожденные в иностранных государствах, вообще могут не иметь отчество, но иметь два имени.

Конституция России гарантирует равные права мужчин и женщин, поэтому детям их родители могут присваивать как отчества, так и матчества. Вопрос стоит только в согласованности этого аспекта родителями новорожденного. Поэтому присвоение ребенку матчества более обосновано именно в случаях одиноких матерей, заключила Ярмуш.

В январе СМИ сообщили, что в России всё популярнее становятся так называемые матронимы (или матчества) вместо отчества.

Вместо привычных Сергеевен и Алексеевен в свидетельствах о рождении появляются Анновны и Марьевны.

На платформе «Российская общественная инициатива» разместили петицию с просьбой законодательно разрешить «матчества» для «достижения большего равноправия в семейных отношениях и правах женщин». Для рассмотрения на федеральном уровне предложению нужно набрать 100 тыс. голосов. Но пока лишь 328 человек проголосовали за, а 877 — против.

В Московском управлении ЗАГС напомнили гражданам, что, согласно Семейному кодексу России, допускается регистрация отчества, образованного от имени отца ребенка, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае.

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