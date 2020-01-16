16:00 (мск), источник: Авто Mail.ru
Что в гараже у будущего премьера: машины Михаила Мишустина
Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье кандидата на пост
После того, как 15 января правительство РФ отправилось в отставку, президент внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность
Михаил Мишустин — человек не слишком известный большинству россиян. В 1990-х годах он руководил общественной некоммерческой организацией «Международный компьютерный клуб», а в 1998 году поступил на государственную службу. В конце «нулевых» ненадолго стал бизнесменом, а в апреле 2010 года Мишустин был назначен руководителем ФНС.
Авто Mail.ru ознакомился с информацией о доходах и имуществе Михаила Мишустина, размещенной на сайте ФНС, и выяснил, какие автомобили были во владении семьи будущего
У семейной четы Мишустиных солидный годовой доход — только в 2018 году Михаил задекларировал 18 993 447 рублей, его супруга заработала 47 708 688 рублей. Однако будущий премьер не шикует — почти все автомобили, которые он декларировал с 2010 года, не относятся к
Этот единственный автомобиль —
В качестве собственности супруги Мишустина в 2010 году было заявлено три автомобиля: Nissan
В 2014 году Мишустин уже не заявлял «Мерседес». Возможно, руководитель «налоговой» отказался от личной машины в пользу служебной. В имуществе супруги Михаила тоже произошли изменения: вместо «Кайрона» появилась Chevrolet Captiva. При этом заявленный доход жены Мишустина в 2014 году превысил 160 млн рублей и она вошла в список самых богатых супруг российских чиновников по версии Forbes.
В следующем году в графе «Транспортные средства» декларации Мишустина вновь появился Nissan
Также в 2017 году среди заявленной недвижимости значились доля в квартире, земельный участок и жилой дом, указанные как имущество несовершеннолетнего ребенка. В отчете за 2018 год этого имущества нет. Как, впрочем, не указан в нем и ребенок.
О том, что бывший председатель правительства успел сделать для автомобилистов за время своей работы, читайте в нашем материале.