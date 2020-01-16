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16:00 (мск), источник: Авто Mail.ru

Что в гараже у будущего премьера: машины Михаила Мишустина

Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье кандидата на пост премьер-министра России.

После того, как 15 января правительство РФ отправилось в отставку, президент внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. 16 января ее рассматривает Госдума. «Единая Россия» уже заявила, что одобрит кандидатуру Мишустина.

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Михаил Мишустин — человек не слишком известный большинству россиян. В 1990-х годах он руководил общественной некоммерческой организацией «Международный компьютерный клуб», а в 1998 году поступил на государственную службу. В конце «нулевых» ненадолго стал бизнесменом, а в апреле 2010 года Мишустин был назначен руководителем ФНС.

Авто Mail.ru ознакомился с информацией о доходах и имуществе Михаила Мишустина, размещенной на сайте ФНС, и выяснил, какие автомобили были во владении семьи будущего премьер-министра за время работы в «налоговой».

У семейной четы Мишустиных солидный годовой доход — только в 2018 году Михаил задекларировал 18 993 447 рублей, его супруга заработала 47 708 688 рублей. Однако будущий премьер не шикует — почти все автомобили, которые он декларировал с 2010 года, не относятся к премиум-сегменту. И все они были заявлены как собственность его супруги, но это не отменяет того, что кандидат на пост премьера не мог ездить на этих автомобилях сам. Однако одна машина во владении Мишустина за годы работы в ФНС все-таки была.

Mercedes-Benz S500

Этот единственный автомобиль — Mercedes-Benz S500, который значится в качестве собственности Мишустина в декларации за 2010 год. В документе нет данных о годе выпуска машины, но вероятно, что «Мерседес» был новым, так как два предыдущих года будущий чиновник занимался бизнесом и вполне мог приобрести себе представительский седан. Кроме того, в 2010 году Мишустин входил в тройку самых богатых российских чиновников.

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В качестве собственности супруги Мишустина в 2010 году было заявлено три автомобиля: Nissan X-Trail, Kia Cerato и SsangYong Kyron. Семейный автопарк не менялся до 2013 года — тогда Kia Cerato из него пропал, а X-Trail сменил Volkswagen Tiguan. К слову, все эти годы заявленный доход жены Мишустина заметно превышал заработок мужа и в 2013 году был равен 149 453 333 рублей против 30 772 876 рублей, декларированных Михаилом.

В 2014 году Мишустин уже не заявлял «Мерседес». Возможно, руководитель «налоговой» отказался от личной машины в пользу служебной. В имуществе супруги Михаила тоже произошли изменения: вместо «Кайрона» появилась Chevrolet Captiva. При этом заявленный доход жены Мишустина в 2014 году превысил 160 млн рублей и она вошла в список самых богатых супруг российских чиновников по версии Forbes.

В следующем году в графе «Транспортные средства» декларации Мишустина вновь появился Nissan X-Trail, скорее всего новый, так как он сменил в гараже жены чиновника «Каптиву». Nissan и Volkswagen задержались в семье еще на три года. Однако в 2018 году Мишустин заявил в качестве имущества жены только один автомобиль — Ford Kuga, у него самого транспортных средств по-прежнему не задекларировано.

К слову, налицо падение заявленного дохода супруги Мишустина, каждый год эта цифра снижалась на 15−20 млн рублей после пикового 2014 года.

Также в 2017 году среди заявленной недвижимости значились доля в квартире, земельный участок и жилой дом, указанные как имущество несовершеннолетнего ребенка. В отчете за 2018 год этого имущества нет. Как, впрочем, не указан в нем и ребенок.

О том, что бывший председатель правительства успел сделать для автомобилистов за время своей работы, читайте в нашем материале.

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