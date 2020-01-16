14:04 (мск), источник: РИА Новости
АТОР: в аэропорту Стамбула начали штрафовать за таблички
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Турецкие турфирмы собираются идти в суд
Ассоциация туристических агентств Турции (TURSAB) провела переговоры с новым руководством хаба. Ранее управляющая компания стамбульского аэропорта объявила о том, что там нельзя встречать приезжих с табличками с указанием названия фирмы или фамилией туриста. За подобную «рекламу» принимающей стороне грозит штраф 320 турецких лир (48 евро).
После встречи ситуация с приемом путешественников не изменилась.
По мнению турецких агентств, управляющая компания нарушает законодательство о туризме, которое разрешает агентам встречать своих клиентов в аэропорту, заселять их в отель, оказывать иные услуги.
Турфирмы планируют обратиться в суд, чтобы обжаловать нововведение. Готовятся иски от тех компаний, которые уже были оштрафованы за «держание табличек».
Как заявил один из лидеров агентского движения Гюркан Эличин, под прикрытием борьбы с нелегальным бизнесом и таксистами и в стремлении реализовать формат Silent Airport Concept, управляющая компания фактически «узурпировала» права агентств и занялась «вымогательством» у турбизнеса.
Россияне же, по словам представителей турецких турфирм, сами находят трансферных гидов туроператора, и довольно эффективно «ориентируются на местности». Российские компании обеспечивают своих клиентов специальными памятками о том, куда именно им нужно идти в аэропорту, чтобы встретится с сотрудниками встречающей стороны.