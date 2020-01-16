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14:04 (мск), источник: РИА Новости

АТОР: в аэропорту Стамбула начали штрафовать за таблички

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Турецкие турфирмы собираются идти в суд из-за запрета управляющей компании аэропорта Стамбула встречать путешественников с табличками с названием компании или фамилиями гостей, сообщает АТОР.

Источник: РИА Новости

Ассоциация туристических агентств Турции (TURSAB) провела переговоры с новым руководством хаба. Ранее управляющая компания стамбульского аэропорта объявила о том, что там нельзя встречать приезжих с табличками с указанием названия фирмы или фамилией туриста. За подобную «рекламу» принимающей стороне грозит штраф 320 турецких лир (48 евро).

После встречи ситуация с приемом путешественников не изменилась.

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По мнению турецких агентств, управляющая компания нарушает законодательство о туризме, которое разрешает агентам встречать своих клиентов в аэропорту, заселять их в отель, оказывать иные услуги.

Турфирмы планируют обратиться в суд, чтобы обжаловать нововведение. Готовятся иски от тех компаний, которые уже были оштрафованы за «держание табличек».

Как заявил один из лидеров агентского движения Гюркан Эличин, под прикрытием борьбы с нелегальным бизнесом и таксистами и в стремлении реализовать формат Silent Airport Concept, управляющая компания фактически «узурпировала» права агентств и занялась «вымогательством» у турбизнеса.

По словам турецких экспертов, тяжелее всего из-за запрета приходится гостям из арабских стран. Им сложно разобраться с информацией на указателях, найти нужный выход. К тому же многие из них просто не знают иностранных языков.

Россияне же, по словам представителей турецких турфирм, сами находят трансферных гидов туроператора, и довольно эффективно «ориентируются на местности». Российские компании обеспечивают своих клиентов специальными памятками о том, куда именно им нужно идти в аэропорту, чтобы встретится с сотрудниками встречающей стороны.

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