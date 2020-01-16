14:25 (мск), источник: ТАСС Наука
Миф о героизме вомбатов развенчали
На самом деле их помощь другим животным, страдающим от катастрофических пожаров в Австралии, случайна.
СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Появившиеся в Интернете новости о том, что вомбаты героически спасают животных, которые погибают от австралийских пожаров, не совсем правда. Об этом доцент Университета имени Чарльза Стёрта (Австралия) Дейл Ниммо рассказал для The Conversation.
Не так давно в Интернете стали распространяться истории о том, что вомбаты якобы пускают других животных в свои «огнеупорные» норы. Однако, по словам Ниммо, это лишь красивая сказка и с реальностью у нее мало общего. «Вомбаты не дружелюбные соседи, а случайные герои этой истории», — подчеркивает ученый. По его словам, во время лесных пожаров спасатели и ветеринары неоднократно становились свидетелями того, как ящерицы, мелкие грызуны и даже небольшие кенгуру переживают огонь и жар, спрятавшись в обширных норах вомбатов.
«Вомбаты не ведут беспомощных животных в безопасное место во время лесного пожара. Но они
Ученым известно, что температура внутри таких жилищ остается стабильной, несмотря на все внешние изменения. Ее суточные колебания не превышают 1 °C, что делает норы хорошим убежищем во время лесных пожаров. Разумеется, другие звери этим пользуются, но хозяева даже не догадываются о том, что у них гости.
В ходе масштабного исследования образа жизни вомбатов, проведенного в 2015 году, ученые выяснили, что их норы постоянно используют не менее 10 других видов. Причем как минимум шесть из них могут вообще поселиться у вомбата и даже вывести потомство в одном из редко используемых тоннелей.
Среди таких «захватчиков» встречались и животные, и рептилии, и птицы: от валлаби (мелкие сумчатые из семейства кенгуровых, — прим. ТАСС) и сумчатых енотов до сцинков и карликовых пингвинов. Причем валлаби пользовались норами едва ли не чаще, чем сами вомбаты. Так что героизм последних, видимо, преувеличен, но их плохая память (вомбат не только использует несколько нор, но и часто забывает о
Еще один миф, развенчанный экологами — это тезис о гостеприимстве.
«Они предпочитают не делить норы с другими животными. Известны случаи, когда разъяренные вомбаты нападали на пробравшихся к ним зверей, а раздробленные черепа лис и собак, которые время от времени находят в норах, говорят о том, что не всем пришельцам здесь рады», — добавил эколог, пояснив, что вомбаты часто просто не замечают непрошеных гостей, пока те не представляют угрозы, конечно. «Они удивительны, но не спешат спасать диких зверей, приглашая их в свои норы. Я бы хотел, чтобы это было правдой, но они этого не делают», — заключил Ниммо.
Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на