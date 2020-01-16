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14:25 (мск), источник: ТАСС Наука

Миф о героизме вомбатов развенчали

На самом деле их помощь другим животным, страдающим от катастрофических пожаров в Австралии, случайна.

Источник: pen_ash/СС0

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Появившиеся в Интернете новости о том, что вомбаты героически спасают животных, которые погибают от австралийских пожаров, не совсем правда. Об этом доцент Университета имени Чарльза Стёрта (Австралия) Дейл Ниммо рассказал для The Conversation.

Не так давно в Интернете стали распространяться истории о том, что вомбаты якобы пускают других животных в свои «огнеупорные» норы. Однако, по словам Ниммо, это лишь красивая сказка и с реальностью у нее мало общего. «Вомбаты не дружелюбные соседи, а случайные герои этой истории», — подчеркивает ученый. По его словам, во время лесных пожаров спасатели и ветеринары неоднократно становились свидетелями того, как ящерицы, мелкие грызуны и даже небольшие кенгуру переживают огонь и жар, спрятавшись в обширных норах вомбатов.

Эти подземные жилища действительно очень хорошо поддерживают внутри комфортную температуру и влажность, но их владельцы здесь совершенно ни при чем.

Идеальное убежище

«Вомбаты не ведут беспомощных животных в безопасное место во время лесного пожара. Но они все-таки помогают, хотя это и не входит в их намерения. Жилище вомбата — это не просто нора, это защищенная от окружающей среды сложная сеть разветвленных тоннелей. В ходе одного исследования была обнаружена нора с 28 удаленными друг от друга входами и почти 90 метрами тоннелей», — пояснил профессор.

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Ученым известно, что температура внутри таких жилищ остается стабильной, несмотря на все внешние изменения. Ее суточные колебания не превышают 1 °C, что делает норы хорошим убежищем во время лесных пожаров. Разумеется, другие звери этим пользуются, но хозяева даже не догадываются о том, что у них гости.

В ходе масштабного исследования образа жизни вомбатов, проведенного в 2015 году, ученые выяснили, что их норы постоянно используют не менее 10 других видов. Причем как минимум шесть из них могут вообще поселиться у вомбата и даже вывести потомство в одном из редко используемых тоннелей.

Среди таких «захватчиков» встречались и животные, и рептилии, и птицы: от валлаби (мелкие сумчатые из семейства кенгуровых, — прим. ТАСС) и сумчатых енотов до сцинков и карликовых пингвинов. Причем валлаби пользовались норами едва ли не чаще, чем сами вомбаты. Так что героизм последних, видимо, преувеличен, но их плохая память (вомбат не только использует несколько нор, но и часто забывает о каких-то из них и строит новые) сослужили немалую пользу дикой природе Австралии.

Убежище от пожаров местной фауне предоставляют не только вомбаты. Животные поменьше — кенгуровые крысы и сумчатые барсуки — тоже строят довольно обширные норы, которые становятся спасением для мышей, ехидн, ящериц и гекконов.

Безопасные соседи

Еще один миф, развенчанный экологами — это тезис о гостеприимстве.

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«Они предпочитают не делить норы с другими животными. Известны случаи, когда разъяренные вомбаты нападали на пробравшихся к ним зверей, а раздробленные черепа лис и собак, которые время от времени находят в норах, говорят о том, что не всем пришельцам здесь рады», — добавил эколог, пояснив, что вомбаты часто просто не замечают непрошеных гостей, пока те не представляют угрозы, конечно. «Они удивительны, но не спешат спасать диких зверей, приглашая их в свои норы. Я бы хотел, чтобы это было правдой, но они этого не делают», — заключил Ниммо.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также ряд районов на юге страны. К настоящему моменту в результате пожаров на континенте уничтожены более 8,5 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 27 человек, в том числе четверо пожарных.

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