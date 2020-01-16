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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японская художница превращает камни в милых зверей (фото)

Миниатюрные и очень реалистичные.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Художница из Японии по имени Акиэ Наката обладает уникальным взглядом на природу и творчество. С помощью своей фантазии, акриловой гуаши и тонких кисточек она «оживляет» самые обычные камни, которые находит на дороге.

В ее руках они превращаются в милых животных и птиц, обладающих не только неповторимыми чертами, но и большой реалистичностью.

Акиэ рассказывает, что процесс творчества начинается сразу, как только она видит камень. Кстати, художница не придумывает заранее, кого будет рисовать. Нужное животное ей подсказывает форма камня.

Екатерина Гура

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