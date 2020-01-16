17:53 (мск), источник: Lenta.Ru
Миллениалы сочли реальным начало третьей мировой войны
Большинство миллениалов сочли реальным начало третьей мировой войны. Об этом говорится в
В докладе сообщается, что миллениалы смотрят в будущее с тревогой, поскольку обстановка в мире обострилась. В частности, 47 процентов опрошенных считают, что наступление третьей мировой войны скорее вероятно, чем нет. При этом подавляющее большинство респондентов ответили, что применение ядерного оружия недопустимо.
Если миллениалы окажутся правы в том, что касается третьей мировой войны, страдания целых стран и регионов будут огромны. Это напоминание о том, насколько важно соблюдать законы войны, защищающие гуманность.
В документе подчеркивается, что некоторые данные можно назвать оптимистичными. Например, 74 процента опрошенных рассказали, что войны все же можно избежать.
Несмотря на обеспокоенность