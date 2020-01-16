17:59 (мск), источник: BFM.ru
«Нашли нужную гармонию». Поэт Александр Вулых рассказал о творчестве с Мишустиным
Автор слов песни «Зола» Григория Лепса в интервью Business FM подтвердил, что музыку для нее писал будущий
О творческой стороне Михаила Мишустина первыми узнали «Ведомости». По данным газеты, в бытность главой ФНС будущий премьер увлекался композиторством и написал музыку для нескольких песен Григория Лепса.
В реестре Российского авторского общества указано, что Мишустин написал музыку для песен «Зола» и «Настоящая женщина», хотя сам Лепс это отрицает. «Где музыка и где Мишустин?» — заявил музыкант изданию «Подъем», назвав сообщения слухами. Комментарий для Business FM представители Лепса давать отказались.
По словам Вулыха, для Мишустина сочинение музыки — это хобби, он не афиширует свою композиторскую деятельность.
— Музыка — одно из его многочисленных хобби, он человек очень разносторонний и талантливый во всем. Как говорят, да, талантливый человек во всем талантлив. Это и музыка, и стихи, и занятия спортом — он играет в хоккей, играет хорошо. А песни, ну, это для него, как я уже говорил, это хобби. Ну, случились две песни. Одна с Костей Арсеньевым «Ты настоящая женщина», а немного спустя после этого случилась вторая песня для Лепса, которая называется «Зола».
— Еще к
— Нет, насколько мне известно, это две песни, которые исполняет Лепс. А так Михаил Владимирович человек очень креативный и творческий, сам писал сценарии концертов для ФНС, в которых и я тоже помогал, участвовал. Вот эти концерты, кстати, становились все лучшими по рейтингу на телевидении именно благодаря креативному подходу, интересному, небанальному.
— Собственно говоря, музыкальный ряд, как его можно охарактеризовать с художественной точки зрения?
— Да,
— Вообще, странно, что
— Некогда ему песни писать. Это было в
— Расскажите, как ваше взаимодействие как автора стихов с автором музыки Михаилом Владимировичем происходило?
— Очень просто. Я прочитал ему этот текст и принес ему, а он написал музыку в свободное от работы время. Были сначала варианты, которые нас не устраивали, а потом, в конце концов, нашли нужную гармонию и тональность, настроение, скажем так.
— А
— Ну как? Вот известны эти две песни.
— Можно еще узнать, к аранжировкам он имеет
— Нет, аранжировки — это уже специальная музыкальная профессия, есть аранжировщики. Я не помню, кто делал аранжировку этих песен, но,
— Вы сразу обрадовались этой музыке, сразу понравилась вам? Или…
— Ну я же говорю, что у нас по поводу нашей песни было несколько вариантов, мы
— А вот Михаил Владимирович вам случайно не признавался, откуда у него вдохновение было для того, чтобы написать музыку к этим двум песням? Что навеяло, откуда?
— Откуда вдохновение? Я же говорю, это хобби, а хобби — это, знаете, вещь, которая нас отвлекает от серьезных, очень порою нудных проблем, работы, которая постоянно. Нужно переключиться на
— Понятно. Может быть, мотив у него сидел в голове с
— Наверняка, у него же не тома сочиненной музыки, которая у него в закромах и он никому не показывает. Сочинил он
Кроме того, утверждается, что Михаил Мишустин также любит сочинять частушки и эпиграммы.