Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Все, что было не со мнойЧто такое ложные воспоминания и как они образуются
Фоторепортажи
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
12Извержение вулкана Таал
17:59 (мск), источник: BFM.ru

«Нашли нужную гармонию». Поэт Александр Вулых рассказал о творчестве с Мишустиным

Автор слов песни «Зола» Григория Лепса в интервью Business FM подтвердил, что музыку для нее писал будущий премьер-министр.

Источник: РИА "Новости"

О творческой стороне Михаила Мишустина первыми узнали «Ведомости». По данным газеты, в бытность главой ФНС будущий премьер увлекался композиторством и написал музыку для нескольких песен Григория Лепса.

В реестре Российского авторского общества указано, что Мишустин написал музыку для песен «Зола» и «Настоящая женщина», хотя сам Лепс это отрицает. «Где музыка и где Мишустин?» — заявил музыкант изданию «Подъем», назвав сообщения слухами. Комментарий для Business FM представители Лепса давать отказались.

Однако автор стихов для песни «Зола» поэт Александр Вулых подтвердил Business FM, что музыку к ней написал новый премьер-министр.

По словам Вулыха, для Мишустина сочинение музыки — это хобби, он не афиширует свою композиторскую деятельность.

— Музыка — одно из его многочисленных хобби, он человек очень разносторонний и талантливый во всем. Как говорят, да, талантливый человек во всем талантлив. Это и музыка, и стихи, и занятия спортом — он играет в хоккей, играет хорошо. А песни, ну, это для него, как я уже говорил, это хобби. Ну, случились две песни. Одна с Костей Арсеньевым «Ты настоящая женщина», а немного спустя после этого случилась вторая песня для Лепса, которая называется «Зола».

— Еще к каким-то песням, не обязательно хитовым и, может быть, других исполнителей, Михаил Владимирович имеет причастность?

Читайте также
Латвия объявила Лепса персоной нон грата

— Нет, насколько мне известно, это две песни, которые исполняет Лепс. А так Михаил Владимирович человек очень креативный и творческий, сам писал сценарии концертов для ФНС, в которых и я тоже помогал, участвовал. Вот эти концерты, кстати, становились все лучшими по рейтингу на телевидении именно благодаря креативному подходу, интересному, небанальному.

— Собственно говоря, музыкальный ряд, как его можно охарактеризовать с художественной точки зрения?

— Да, по-моему, это хитовые песни. Интересные хитовые песни, которые завоевали популярность. Первая песня точно стала популярной — «Настоящая женщина», а «Зола» — просто Лепс ее не поет, как бы о ней знает меньше народа.

— Вообще, странно, что все-таки хиты такие, и только вот о двух известно. Как вы думаете, существует ли вероятность, что о чем-то мы еще не знаем?

— Некогда ему песни писать. Это было в какие-то, может быть, минуты свободные, которых раньше у него, возможно, было побольше, чуть побольше. Сейчас-то в последнее время вообще, я думаю, там не 24 часа в сутки у него, а все 48.

— Расскажите, как ваше взаимодействие как автора стихов с автором музыки Михаилом Владимировичем происходило?

Читайте также
«И снова третье сентября»: в Сети наступил «день мемов»

— Очень просто. Я прочитал ему этот текст и принес ему, а он написал музыку в свободное от работы время. Были сначала варианты, которые нас не устраивали, а потом, в конце концов, нашли нужную гармонию и тональность, настроение, скажем так.

— А что-то известно в принципе об этом музыкальном увлечении, когда он начал? Понятно, что он играет на пианино, он музыкально одарен, но чтобы именно шлягеры писать начал, когда это началось?

— Ну как? Вот известны эти две песни. Сам-то он играет на фортепьяно и дома, и в кругу друзей, может сесть за клавиши и просто для души играть. Это для него разрядка от напряженной работы — музыка. А песни, ну, так случилось, так получилось, что вот эти две песни стали известны более-менее. Просто музыка — это хобби, как бы увлечение, которым он снимает напряжение. Смена деятельности, знаете ли.

— Можно еще узнать, к аранжировкам он имеет какое-то отношение?

— Нет, аранжировки — это уже специальная музыкальная профессия, есть аранжировщики. Я не помню, кто делал аранжировку этих песен, но, по-моему, разные люди.

— Вы сразу обрадовались этой музыке, сразу понравилась вам? Или…

— Ну я же говорю, что у нас по поводу нашей песни было несколько вариантов, мы как-то искали хитовые ходы. Не сразу, скажем так. Это же не его профессия. Иногда у профессиональных композиторов не получается. Это не то что вот раз, отлетело, и все. Работа над музыкой, если человек работает, он работает, чтобы довести до результата. Это не то чтобы так вот, раз, наиграл что-то, ну не подошло и не подошло. Нет, пока не поняли, что это понравится, и понравится исполнителю. Потом исполнитель же тоже, он не просто так берет и поет, что ему дадут. Это Лепс все-таки. Если он взял эту песню, значит, она ему понравилась.

— А вот Михаил Владимирович вам случайно не признавался, откуда у него вдохновение было для того, чтобы написать музыку к этим двум песням? Что навеяло, откуда?

— Откуда вдохновение? Я же говорю, это хобби, а хобби — это, знаете, вещь, которая нас отвлекает от серьезных, очень порою нудных проблем, работы, которая постоянно. Нужно переключиться на что-то.

— Понятно. Может быть, мотив у него сидел в голове с каких-то пор, когда он что-то…

— Наверняка, у него же не тома сочиненной музыки, которая у него в закромах и он никому не показывает. Сочинил он какие-то мотивчики, а они оказались очень подходящими. И здесь тоже пришло в голову… Как-то так случилось, да.

Кроме того, утверждается, что Михаил Мишустин также любит сочинять частушки и эпиграммы.

 Фатальный недосмотр или случайная авария: подробности трагедии в Забайкалье
Будет ли сформировано единое правительство России и Белоруссии?
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Телеведущая Водонаева резко высказалась о маткапитале
Названа причина посадки SSJ-100 на недостроенную полосу в Москве
Синоптики предрекли России климатические катаклизмы
Что такое ложные воспоминания и как они образуются
Что в гараже у нового премьера: машины Михаила Мишустина
Британка печет 3D-торты, которые страшно есть (фото)
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
На Земле обнаружили «бессмертный» вид живых существ Это растение может не стареть тысячелетия
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Горячие темы на Авто
Послание президента. 212
Новость дня !!! 148
Друзья, с наступающим вас Новым Годом по старому стилю!!! 112
Мы идем по казахскому сценарию? 111
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Лекарство от грусти: 50 фотографий для хорошего настроения Посмотрите, что заставляет улыбаться детей и взрослых: листайте галерею до конца
Леди
В гостях: как выглядит дом 71-летнего Михаила Шуфутинского Рассказываем о красивом доме Михаила Шуфутинского и показываем, как он выглядит.
Новости партнеров
Больше, чем призвание. Россияне назвали главные причины стать волонтером
Успех уходящего года. Показательный результат работы командной партии
Удивительное рядом. Вас ждет незабываемое путешествие за полярный круг
Россияне о героях 21-го века
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь