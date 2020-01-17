Противникам установления границы с Чечней предъявили обвинения

Расследование уголовного дела о беспорядках на прошлогодних акциях протеста против соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией продолжается около десяти месяцев.
Правоохранители пришли к выводу, что беспорядки были спланированы лидерами ингушской оппозиции.
Семеро из них — Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев и Зарифа Саутиева — задержаны и арестованы. Еще одному подозреваемому, бывшему главе МВД Ингушетии Ахмеду Погорову, обвинение предъявлено заочно, так как он скрывается.
Сотрудники главного управления Следственного комитета России по СКФО сначала обвинили ингушских активистов в применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), а в декабре прошлого года возбудили новое дело по более тяжкой ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества; до десяти лет лишения свободы).
Как ранее рассказывал «Ъ», осенью 2018 года было достигнуто соглашение о передаче части земель Ингушетии Чечне. Документ подписали главы республик Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. По соглашению Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района, взамен передав территорию на границе с Малгобекским районом и участок Сунженского района. После этого в Ингушетии начались массовые акции протеста. В марте 2019 года протесты возобновились: 26 и 27 марта в Магасе прошел согласованный митинг. Когда отведенное для митинга время закончилось, часть манифестантов решили остаться на площади в центре Магаса бессрочно. Их попытались вытеснить бойцы Росгвардии. Во время завязавшейся потасовки в ход пошли полицейские дубинки, палки, камни и стулья.
«Обвинения надуманны, так как фигуранты дела как общественные деятели лишь принимали участие в санкционированном митинге, а затем, когда ситуация вышла из-под контроля, пытались удержать протестующих от правонарушений», — прокомментировал в четверг «Ъ» обвинения в создании экстремистского сообщества представляющий интересы Саутиевой адвокат Билан Зугаев.
Так, по его словам, после активного вмешательства лидеров оппозиции удалось разблокировать федеральную трассу «Кавказ», которую перекрыли после разгона митинга наиболее радикально настроенные участники акции.
Зугаев напомнил, что некоторые из лидеров оппозиции, в частности Малсаг Ужахов, во время протестных акций участвовали в переговорах с полпредом президента РФ в СКФО Александром Матовниковым.
Если верить следствию, получается, что лидеры оппозиции еще задолго до начала протестов создали преступное сообщество и, реализуя свои преступные умыслы, вели в том числе переговоры с представителями федеральных властей. Это ведь абсурд.
Он уверен, что лидеров оппозиции «наказывают за их общественную активность».
Отметим, бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после разгона митинга в Магасе в эфире местного телевидения заявил, что потребует «жесткого наказания» для организаторов митинга, «чтобы другим неповадно было». «Ингушские события перекликаются с московскими протестами накануне выборов в Мосгордуму: власти испугались народной активности, поэтому в обоих случаях решили примерно наказать бунтарей», — предположил в беседе с «Ъ» политолог Алексей Малашенко. Он уверен: в Ингушетии власти действуют на упреждение, «не надо забывать и о проблеме Пригородного района, о которой ингушские оппозиционеры напоминают при каждом удобном случае».