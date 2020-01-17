02:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы
Министерство обороны России к годовщине освобождения Варшавы советскими войсками от
Раздел открывает подборка документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года, во время которого погибли до 200 тыс. гражданских лиц и около 15 тыс. польских военных. Также впервые опубликован ряд документов о боях на территории Польши в 1944—1945 годах, о положении заключенных в нацистских концентрационных лагерях и их освобождении.
Публикация рассекреченных документов об освобождении Варшавы является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, отмечают в министерстве.
Сегодня вечером, 17 января, в Москве будет произведен праздничный салют в связи с 75-летием освобождения Варшавы.