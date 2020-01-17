12:19 (мск), источник: Коммерсантъ
Россияне больше захотели жить лучше
Сторонники президента оптимистичнее оценивают ситуацию в стране и в своей жизни.
У россиян растет запрос на лучшую жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», с которыми ознакомился «Ъ». Более половины опрошенных (51%) сейчас хотят «жить лучше большинства окружающих», в 2007 году таких было 42%. При этом среди предпочитающих жить «как все» больше сторонников действующей власти. Эксперты отмечают, что стремление к «лучшей жизни» отражает запрос на улучшение ситуации в стране, рост доходов и возможностей для самореализации.
Поквартирное исследование «Представления о “нормальной жизни”» проводилось с 12 по 28 декабря 2019 года. Участие в исследовании приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 50 российских регионов. Оно показало, что у россиян растет запрос на лучшую жизнь. В 2019 году стало больше тех, кто считает, что «жить нормально — это жить лучше большинства окружающих», — 51% опрошенных. В 2007 году, когда «Левада-центр» впервые проводил соответствующие замеры, такой вариант ответа выбрали 42% респондентов. 45% участников опроса удовлетворены тем, что имеют столько же, сколько и большинство других людей в России (в 2007 году таких было 42%).
У респондентов в возрасте от 18 до 24 лет есть запрос на более высокое качество жизни в отличие от представителей старшего поколения, отмечают социологи. Запрос на лучшую жизнь растет как среди москвичей (в 2007-м — 41%, в 2019-м — 57%), так и среди жителей сельской местности (в 2007 году — 39%, в 2019-м — 48%).
Они чаще декларируют одобрение деятельности президента и правительства, а также готовность участвовать в выборах, поддерживая в основном «Единую Россию» (53%) и КПРФ (50%). Большая часть сторонников лучшей жизни (58%) отказались бы от участия в выборах или проголосовали за ЛДПР (52%).
Данные соцопроса иллюстрируют расслоение российского общества, полагает глава Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов. «Люди, сравнивая себя с другими, видят разрыв между тем, что есть у них и у окружающих, а также между своей жизнью и картинкой, показываемой по телевизору. Этот разрыв увеличило активное проникновение в нашу жизнь интернета, откуда россияне узнали, чего у них нет, а могло бы быть», — отметил Куртов.
Общество все больше уходит от советских стереотипов о необходимости быть как все и «не высовываться», полагает глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.
Это — своего рода рейтинг ожиданий и надежд, которые сейчас не вполне оправдываются. Отчасти отсюда и повышенный запрос на лучшую жизнь именно среди сторонников оппозиционных партий или тех, кто разочарован в политике и не хочет ходить на выборы, считает Бадовский.
«Мировой финансовый кризис 2008 года наложил свой отпечаток на экономическое благосостояние подавляющего большинства жителей России. Существенное падение курса рубля в 2014 году снизило покупательскую способность большинства россиян, их социальное самочувствие», — полагает Володенков.
Ангелина Галанина