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12:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне больше захотели жить лучше

Сторонники президента оптимистичнее оценивают ситуацию в стране и в своей жизни.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

У россиян растет запрос на лучшую жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», с которыми ознакомился «Ъ». Более половины опрошенных (51%) сейчас хотят «жить лучше большинства окружающих», в 2007 году таких было 42%. При этом среди предпочитающих жить «как все» больше сторонников действующей власти. Эксперты отмечают, что стремление к «лучшей жизни» отражает запрос на улучшение ситуации в стране, рост доходов и возможностей для самореализации.

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Поквартирное исследование «Представления о “нормальной жизни”» проводилось с 12 по 28 декабря 2019 года. Участие в исследовании приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 50 российских регионов. Оно показало, что у россиян растет запрос на лучшую жизнь. В 2019 году стало больше тех, кто считает, что «жить нормально — это жить лучше большинства окружающих», — 51% опрошенных. В 2007 году, когда «Левада-центр» впервые проводил соответствующие замеры, такой вариант ответа выбрали 42% респондентов. 45% участников опроса удовлетворены тем, что имеют столько же, сколько и большинство других людей в России (в 2007 году таких было 42%).

У респондентов в возрасте от 18 до 24 лет есть запрос на более высокое качество жизни в отличие от представителей старшего поколения, отмечают социологи. Запрос на лучшую жизнь растет как среди москвичей (в 2007-м — 41%, в 2019-м — 57%), так и среди жителей сельской местности (в 2007 году — 39%, в 2019-м — 48%).

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия заявила «Ъ», что люди, предпочитающие жить «как все», оптимистичнее оценивают экономическую, политическую жизнь страны и собственное благосостояние.
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Они чаще декларируют одобрение деятельности президента и правительства, а также готовность участвовать в выборах, поддерживая в основном «Единую Россию» (53%) и КПРФ (50%). Большая часть сторонников лучшей жизни (58%) отказались бы от участия в выборах или проголосовали за ЛДПР (52%).

Данные соцопроса иллюстрируют расслоение российского общества, полагает глава Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов. «Люди, сравнивая себя с другими, видят разрыв между тем, что есть у них и у окружающих, а также между своей жизнью и картинкой, показываемой по телевизору. Этот разрыв увеличило активное проникновение в нашу жизнь интернета, откуда россияне узнали, чего у них нет, а могло бы быть», — отметил Куртов.

Общество все больше уходит от советских стереотипов о необходимости быть как все и «не высовываться», полагает глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Стремление к «лучшей жизни» отражает запрос на улучшение ситуации в стране, желание людей, чтобы их доходы росли, улучшалось образование и здравоохранение, было больше возможностей для роста и самореализации.

Это — своего рода рейтинг ожиданий и надежд, которые сейчас не вполне оправдываются. Отчасти отсюда и повышенный запрос на лучшую жизнь именно среди сторонников оппозиционных партий или тех, кто разочарован в политике и не хочет ходить на выборы, считает Бадовский.

Субъективное восприятие «жить как все» могло существенно измениться в негативном ключе в связи с отсутствием роста качества жизни большинства россиян за период с 2007 по 2019 год, отметил профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков.

«Мировой финансовый кризис 2008 года наложил свой отпечаток на экономическое благосостояние подавляющего большинства жителей России. Существенное падение курса рубля в 2014 году снизило покупательскую способность большинства россиян, их социальное самочувствие», — полагает Володенков.

Ангелина Галанина

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