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06:25 (мск), источник: Известия

Ремонтные заботы: в сфере ЖКХ сменилась проблема-лидер

Чаще всего россияне жалуются на состояние жилых домов.

Источник: РИА "Новости"

Состояние жилых домов и недостатки в работе УК стали волновать россиян больше, чем цены на коммунальные услуги и ошибки в платежках. Такие выводы по итогам 2019-го сделали в НП «ЖКХ Контроль», собирающем жалобы граждан онлайн и в своих приемных по всей стране. Проблемы с содержанием домов в прошлом году вышли на первое место, рассказали «Известиям» в организации. По словам экспертов, в числе главных причин появления нового лидера — нехватка средств УК на текущий ремонт и противоречивость регулирующего сферу ЖКХ законодательства.

Новый лидер

Несколько лет подряд больше всего жалоб россиян в сфере ЖКХ касалось повышения тарифов на коммунальные услуги и ошибок при выставлении счетов.

В первых двух кварталах 2019 года эти обращения сохраняли лидерство по доле — примерно 15% от общего объема. Но с III квартала россиян стало больше волновать неудовлетворительное качество содержания и ремонта домов.

По итогам прошлого года доля таких жалоб составила около 19%, заняв первое место. Об этом «Известиям» рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

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По ее словам, в целом жалобы на управление домами и взаимоотношения с УК, состояние и ремонт домов составляют треть от всех обращений. В год организация в общей сложности получает около 40 тыс. жалоб.

— Это вызвано крайне запущенной ситуацией в сфере управления домами. Мы по-прежнему одной ногой стоим в социализме, а другой — в капитализме, — сказала эксперт.

Дело в том, что регулирующее сферу ЖКХ законодательство сейчас имеет множество противоречий, нормы и правила сильно расходятся с практикой, пояснила она. Например, по Жилищному кодексу собственники квартир несут ответственность за содержание общедомового имущества. Однако фактически это не так, они даже не имеют эффективных инструментов контроля работы управляющих компаний, добавила Светлана Разворотнева.

Правда, как отметил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павел Склянчук, жильцы уже начали осознавать себя заказчиками услуг. И хотят получать качественный сервис.

Для многих граждан их квартиры — это актив, который они готовы продать, поменять, оставить в наследство. Собственники ежемесячно платят деньги за жилищные услуги, и хотят видеть результаты.
Павел Склянчук
ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ
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Очевидно, что отрасль требует более детального регулирования и локальных, точечных изменений законодательства. Людям необходимо дать реальную возможность управлять своим имуществом, также нужно упростить порядок смены УК, считает член владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. В некоторых регионах эта процедура слишком сложная, добавил он.

А деньги где

Управляющим компаниям не хватает денег, которые выплачивают собственники на поддержание хорошего состояния домов, отметила директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Это еще одна важная причина недовольства граждан результатами работы УК, уточнила Светлана Разворотнева.

— Существует огромная пропасть между тарифами и реально необходимыми средствами на эксплуатацию, поэтому качество оказываемых услуг неизбежно ухудшается, — добавил директор по развитию Professional FM Александр Устинов.

Эти нерешенные системные проблемы приводят к тому, что жилой фонд ветшает, а люди испытывают недовольство, подчеркнула Светлана Разворотнева.

Текущий ремонт осуществляется по «остаточному признаку» — сначала проводятся самые насущные работы по содержанию дома и срочные аварийные.

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В целом на ремонт остаются совсем небольшие суммы, отметила Татьяна Вепрецкая.

По словам коммерческого директора ГК «А101» Анны Боим, рынок ЖКУ ориентируется на тарифы, которые устанавливаются городскими властями в соответствии с предельными индексами повышения платы в регионах. Кроме того, в большинстве регионов действуют искусственно заниженные нормативы ЖКУ — тарифы, по которым начисляется плата, если жильцы не пользуются счетчиками. Адекватные расценки действуют только в нескольких субъектах, в том числе в Москве, Татарстане, Башкирии, добавила Татьяна Вепрецкая.

По ее словам, в результате люди платят около 80% своего фактического потребления ресурсов, а остальные 20% за них отдают УК. Эти деньги УК вынуждена платить из содержания и ремонта общего имущества, так как других денег от потребителей нет.

При этом, как указал Павел Склянчук, в настоящий момент нет четкого, закрепленного на законодательном уровне представления о том, что такое текущий ремонт.

Не определено, какие виды работ и когда должны выполняться, нет технологии профилактики «болезней» дома и так далее.

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В целом, по мнению эксперта, рынок управления жилищным фондом сейчас чрезмерно зарегулирован. Также не развиваются рынки энергосервиса и кредитования капремонта. Для решения проблем необходимо ввести гибкую систему тарифов, снижать потери энергопотребления, повышать прозрачность в сфере ЖКХ, считает он.

В 2019 году Минстрой подготовил проект стратегии развития ЖКХ до 2035 года. Она призвана решить существующие проблемы и обеспечить граждан доступными и качественными коммунальными услугами, отметил член Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов. Сейчас эксперты отрасли готовят поправки и предложения к документу.

В Минстрое на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Как писали «Известия», в 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщали в Федеральной антимонопольной службе.

Мария Перевощикова

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