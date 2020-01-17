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07:51 (мск), источник: СуперОмск

В Омске установили детскую горку со съездом в дерево

На детской площадке в одном из омских дворов горку установили в неоднозначном месте, о чем в соцсетях анонимно рассказал местный житель.

Со слов автора, во дворе дома № 8б по улице 22 Апреля горку поставили в полутора метрах от дерева, в результате чего дети врезаются в него при спуске. При этом горка стоит так с лета 2018 года.

Что интересно, омич считает, что проблему можно решить, спилив дерево, однако в комментариях автору поста напомнили, что за это можно получить немалый штраф. А для безопасности детей здесь следует перенести горку, а не уничтожать дерево.

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