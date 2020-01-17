10:13 (мск), источник: ТАСС
Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
В случае необходимости использования банкоматов рекомендуется проверять их на наличие считывающих устройств.
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.
Мошенники могут устанавливать на банкоматы фальшивые клавиатуру или картоприемник, которые считывают данные с карты и запоминают
Также не стоит использовать банкомат, если на его экране горит надпись «вставьте карту».
«Мошенники могли активировать функцию перевода денег, и вставка карты с вводом
При вводе
Существуют популярные мошеннические схемы для того, чтобы украсть деньги с карты при помощи банкомата. Например, клиент до вас может якобы забыть карту, а как только вы попытаетесь ее вытащить — может появиться человек со свидетелем и обвинить вас в попытке кражи, а также потребовать компенсации. В этом случае необходимо сразу звонить в полицию, чтобы отпугнуть злоумышленников, советуют в Роскачестве.
Телефонные звонки или сообщения от мошенников под видом банка могут завершаться просьбой поехать к банкомату для того, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль», «внести предоплату» или «получить перевод». Однако, вместо этого преступники через банкомат удаленно привязывают банковскую карту к своему телефонному номеру и выводят деньги, предупредили в Роскачестве. Эксперты по безопасности рекомендуют не разговаривать по телефону с неизвестными, которые просят произвести
Эксперты Роскачества рекомендуют всегда подключать