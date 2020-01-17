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10:13 (мск), источник: ТАСС

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

В случае необходимости использования банкоматов рекомендуется проверять их на наличие считывающих устройств.

Источник: mrganso/СС0

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

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В интернете обнаружен новый вид мошенничества

Мошенники могут устанавливать на банкоматы фальшивые клавиатуру или картоприемник, которые считывают данные с карты и запоминают ПИН-код. Установить такие устройства на банкоматы внутри банков сложнее, поскольку они находятся под наблюдением как камер, так и сотрудников офиса, поясняют в Роскачестве. При этом как правило посторонние устройства (скиммеры) можно заметить самостоятельно, если хорошо присмотреться: они прикреплены клеем или скотчем, не плотно прилегают к поверхности, могут шататься, отличаться по цвету. При обнаружении таких устройств нельзя снимать их самостоятельно, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о своих подозрения в банк. Если же вы уже воспользовались картой в банкомате, который атаковали мошенники, рекомендуется также отойти на безопасное расстояние, а потом сообщить в банк о случившемся и заблокировать карту.

Если банкомат находится в помещении, доступ к которому осуществляется с улицы при помощи магнитного замка, и устройство на входе просит ввести ПИН-код карты — его точно установили мошенники, предупредили эксперты Роскачества.

Также не стоит использовать банкомат, если на его экране горит надпись «вставьте карту».

«Мошенники могли активировать функцию перевода денег, и вставка карты с вводом ПИН-кода запустит механизм перевода. Вставляйте карту только тогда, когда на экране появилась заставка банка», — отмечается в сообщении Роскачества.

При вводе ПИН-кода при использовании банкомата необходимо прикрывать клавиатуру рукой, напомнили в Роскачестве. Мошенники могут устанавливать незаметные мини-камеры или подсматривать из-за спины.

Мошеннические схемы

Существуют популярные мошеннические схемы для того, чтобы украсть деньги с карты при помощи банкомата. Например, клиент до вас может якобы забыть карту, а как только вы попытаетесь ее вытащить — может появиться человек со свидетелем и обвинить вас в попытке кражи, а также потребовать компенсации. В этом случае необходимо сразу звонить в полицию, чтобы отпугнуть злоумышленников, советуют в Роскачестве.

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Телефонные звонки или сообщения от мошенников под видом банка могут завершаться просьбой поехать к банкомату для того, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль», «внести предоплату» или «получить перевод». Однако, вместо этого преступники через банкомат удаленно привязывают банковскую карту к своему телефонному номеру и выводят деньги, предупредили в Роскачестве. Эксперты по безопасности рекомендуют не разговаривать по телефону с неизвестными, которые просят произвести какие-либо операции через банкомат, и ни под каким предлогом не совершать то, о чем они просят.

Эксперты Роскачества рекомендуют всегда подключать СМС-информирование о проводимых транзакциях, благодаря которым можно сразу узнать обо всех списаниях с карты. Также некоторые банки позволяют ограничивать снятие наличных по картам при помощи лимитов. Эксперты рекомендуют использовать такую опцию, устанавливая минимальные значения, что позволит даже при удавшемся мошенничестве не лишиться большого количества средств.

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