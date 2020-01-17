Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Все, что было не со мнойЧто такое ложные воспоминания и как они образуются
Фоторепортажи
50Взгляд на свободу
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
11:35 (мск), источник: Forbes

Подчиненные Мишустина рассказали о его звонках под видом сотрудника ФНС

У нового премьера Михаила Мишустина в период работы в Федеральной налоговой службе была привычка звонить столкнувшимся с налоговыми проблемами людям и представляться рядовым сотрудником ФНС, чтобы разобраться в ситуации. Об этом «Ведомостям» рассказали бывшие подчиненные Мишустина. Он также мог инкогнито позвонить тем, кто не платит налоги, чтобы «создать им проблемы», отметили источники газеты.

Источник: Reuters

Собеседники «Ведомостей» рассказали и о других особенностях поведения Мишустина. Они описали его как организованного и довольно скромного в публичном пространстве человека, понимающего, как устроена экономика не только в России, но и в мире. «Думаю, что рыночное инвестиционное сообщество возлагает на него большие надежды», — сказал газете неназванный крупный инвестор.

Новость
Что в гараже у нового премьера: машины Михаила Мишустина

Мишустин — опытный и успешный инвестор, заявил газете гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал работу премьера в компании UFG Capital Partners, где в конце 2000-х тот занимал пост президента.

Кроме того, Мишустин — человек, который может выстроить хорошие отношения со всеми и не привык ссориться, заявил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник. Сотрудник правоохранительных органов заявил газете, что Мишустин установил прочные связи и с силовым блоком — и со Следственным комитетом, и с ФСБ. Премьер хорошо понимает механизмы работы правоохранительных органов и ему есть на кого там опереться, заявил один из собеседников «Ведомостей».

В вопросе о том, какие у Мишустина будут полномочия, опрошенные «Ведомостями» бизнесмены оказались единодушны. Если его свобода будет действительно большой, произойдут и реальные изменения, сказал один из предпринимателей.

Новость
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Близкий к Кремлю источник заявил, что при выборе Мишустина президент Владимир Путин руководствовался той же логикой, которой следовал при назначении всех технических премьеров: он не выбирал из политических тяжеловесов, а назначил руководителя одной из служб, так или иначе связанных с финансовой сферой. Разумеется, в качестве премьера Мишустин должен будет выполнять задачи, поставленные президентом, но будет иметь высокий уровень автономности, рассказал собеседник «Ведомостей».

В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера, а Владимир Путин официально назначил его на должность. В своем выступлении в нижней палате парламента Мишустин сформулировал главные задачи правительства под его руководством. Они включают улучшение делового климата, смягчение контроля над бизнесом, повышение доходов россиян, а также развитие производства, сельского хозяйства и оборонной промышленности.

Александр Пятин

Читайте также
Кудрин: для восстановления темпов экономического роста Мишустину надо проводить реформы — Кудрин
Во время загрузки произошла ошибка.
12:19 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Смена правительства России
 В России появились два новых долларовых миллиардера
Лучшие книги 2019 года по версии Билла Гейтса
Премьер-министр Украины подал в отставку
СМИ раскрыли возможные планы Медведева после отставки
В Свердловской области нашли изумруд весом в полкило
Роскачество рекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
В Омске установили детскую горку со съездом в дерево
В Сети выяснили, что все постеры к фильмам выглядят одинаково
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
На Земле обнаружили «бессмертный» вид живых существ Это растение может не стареть тысячелетия
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Горячие темы на Авто
Послание президента. 213
Новость дня !!! 153
Снова зашёл -уж простите --- 118
Мы идем по казахскому сценарию? 111
Новости партнеров
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Выпирающий живот отлично маскируют платья таких фасонов
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Дети
Принцесса Шарлотта растет копией отца, удивляя родителей Принц Уильям на фото перепутал себя с собственной дочерью
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь