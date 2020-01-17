Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Российская копия Tesla Cybertruck покоряет московские автодороги Команда российских инженеров-любителей решили не дожидаться официального выпуска новой машины Илона Маска
Фоторепортажи
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
10:16 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

Президент отметил музыкальный талант и творческий потенциал певца.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Николаева с 60-летием.

«Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор — автор музыки ко многим популярным песням. Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства», — говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал композитору здоровья и вдохновения.

Певец, поэт и композитор, заслуженный деятель искусств РФ (2001), народный артист РФ (2019) Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в Холмске. Он является автором песен «Желтые тюльпаны», «Котенок», «Маленькая страна» и ряда других.

 Кем работал кандидат в премьер-министры России Мишустин
Правительство России подало в отставку. Что дальше?
Премьер-министр Украины подал в отставку
Роскачество рекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
СМИ раскрыли возможные планы Медведева после отставки
В Омске установили детскую горку со съездом в дерево
Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет
Операторы подняли расценки на архивные тарифы
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
На Земле обнаружили «бессмертный» вид живых существ Это растение может не стареть тысячелетия
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Авто
Что в гараже у нового премьера: машины Михаила Мишустина Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье премьер-министра России
Новости партнеров
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Выпирающий живот отлично маскируют платья таких фасонов
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Названы три лучших фильма 2019 года. Их должен посмотреть каждый
Gnezdo.ru
Знак, под которым рождается самый проблемный малыш
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Селедка по-новому: в разы вкуснее семги и лосося
Будут кардинальные перемены: Мессинг о РФ в 2020г.
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь