10:16 (мск), источник: ТАСС
Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием
Президент отметил музыкальный талант и творческий потенциал певца.
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Николаева с 60-летием.
«Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор — автор музыки ко многим популярным песням. Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными
Путин пожелал композитору здоровья и вдохновения.
Певец, поэт и композитор, заслуженный деятель искусств РФ (2001), народный артист РФ (2019) Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в Холмске. Он является автором песен «Желтые тюльпаны», «Котенок», «Маленькая страна» и ряда других.