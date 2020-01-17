Первые помещения для курения в аэропорту Шереметьево открыты для пассажиров

«Некоторые (курительные комнаты — прим. Агентства “Москва”) уже открыты», — сказал Василенко.
27 декабря 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий комнаты для курения в российские аэропорты. Курилки должны располагаться в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах. Помещение должно быть изолировано, чтобы снаружи никто не мог видеть курящих людей, также в нем обязательна вентиляция.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что в связи с этим в начале 2020 г. в Шереметьево планируется открыть 14 помещений для курения.