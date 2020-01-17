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10:55 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области нашли редкий изумруд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию «Ростех») в Свердловской области, сообщает пресс-служба предприятия.

«Стоимость изумруда оценивается в 55 тысяч долларов, находкой уже заинтересовался Гохран. По оценкам специалистов, найденный изумруд является редчайшим. По цвету он относится к первой категории, по сорту — ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров», — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что сейчас на предприятии решается вопрос о премировании нашедших изумруд сотрудников. Денежные вознаграждения вручат после его реализации.

Всего за минувший год на прииске было найдено еще три камня высокого качества, их вес составил 80, 174,9 и 264 грамма, а стоимость оценивается в 8,8 тысячи, 19,3 тысячи и 29,1 тысячи долларов соответственно.

Изумруды, найденные на Мариинском прииске, неоднократно становились «визитной карточкой» региона. В начале 2015 года на месторождении был обнаружен изумруд «Губернаторский» весом более 1 килограмма, который Гохран признал уникальным. В мае 2019 года работники прииска нашли крупнейший за 30 лет изумруд весом 1,6 килограмма.

Мариинский прииск — предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Ежегодно здесь добывают 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.

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