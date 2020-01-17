В Свердловской области нашли редкий изумруд

«Стоимость изумруда оценивается в 55 тысяч долларов, находкой уже заинтересовался Гохран. По оценкам специалистов, найденный изумруд является редчайшим. По цвету он относится к первой категории, по сорту — ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сейчас на предприятии решается вопрос о премировании нашедших изумруд сотрудников. Денежные вознаграждения вручат после его реализации.
Всего за минувший год на прииске было найдено еще три камня высокого качества, их вес составил 80, 174,9 и 264 грамма, а стоимость оценивается в 8,8 тысячи, 19,3 тысячи и 29,1 тысячи долларов соответственно.
Изумруды, найденные на Мариинском прииске, неоднократно становились «визитной карточкой» региона. В начале 2015 года на месторождении был обнаружен изумруд «Губернаторский» весом более 1 килограмма, который Гохран признал уникальным. В мае 2019 года работники прииска нашли крупнейший за 30 лет изумруд весом 1,6 килограмма.
Мариинский прииск — предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Ежегодно здесь добывают 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.