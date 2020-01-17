13:48 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток
Четверо с того света
Как двадцатилетние солдаты дрейфовали в Тихом океане 49 дней, варили суп из армейского ремня и ждали, что рядом упадёт ракета.
Накануне солдат отправили разгружать рефрижераторное судно, которое не могло подойти к скалистому берегу. Когда начался шторм, у огромного корабля работали две баржи: «Т-36» и «Т-97». Экипажу последней повезло: он смог доплыть на ней до острова. А трос, которым крепилось судно команды Зиганшина к затонувшему японскому кораблю, лопнул, и самоходную баржу «Т-36» потащило в океан вместе с экипажем.
Видимость была нулевая, валил снег, «Т-97» быстро пропала из вида, а баржа Зиганшина всё не могла подойти к острову. Когда у солдат закончилось топливо, их судно понесло в открытый океан. Одна из волн ударила в рубку и вывела из строя радиостанцию, поэтому сигнал SOS отправить не удалось.
Утром солдаты погранзаставы нашли на берегу ящик
Тем временем экипаж «Т-36» расположился на тёплых дизелях, расстелив матрасы и одеяла. Младший лейтенант Зиганшин сказал, что можно перевести дух: шторм рано или поздно закончится и им окажут помощь с
Поэтому теперь, оказавшись в океане в экстремальной ситуации, экипаж ел не больше одного раза в сутки — кружка супа на каждого. Зиганшин лично варил его из картошки, крупы и ложки жира, но пшено быстро закончилось. Бочонок с пресной водой пропал ещё в шторм, пришлось пить ржавую воду, откачанную из системы охлаждения двигателя: несколько раз в сутки по стакану от помазка для бритья.
Вскоре солдаты прочесали судно ещё раз. Еды не нашли, только пачку «Беломора», пару коробков со спичками и газету «Красная звезда». В ней Зиганшин прочитал сообщение ТАСС, что с 15 января по 15 февраля в районе Курильских островов будут проводиться ракетные учения, и выход в этот квадрат судам запрещён. Так экипаж «Т-36» узнал, что спасать их, скорее всего, будет некому. В этой же заметке ТАСС информировал, что в СССР проводится запуск новых ракет для вывода на орбиту тяжёлых спутников.
Однако эксперты понимали, что в разгар холодной войны ракеты над Тихим океаном появятся не просто так. Ещё год назад Никита Хрущёв впервые посетил США, где намекнул, что в СССР уже разработали баллистические ракеты, способные переносить ядерные боеголовки на дальние расстояния.
Речь Хрущёва была блефом, потому что ракета класса Р-7 ещё только проходила первые испытания. Правда, дрейфующим в Тихом океане солдатам это было безразлично. Попав в «Курильский квадрат», они были вынуждены есть по картошке в день на четверых.
Так прошёл почти месяц. Ближе к концу февраля картофелину ели раз в два дня. Зиганшин уже сварил суп из армейского ремня, юфты из кирзовых сапог — в дело пошли даже кожаные кругляши
Чтобы уберечь команду и не сойти с ума, Зиганшин заставлял солдат работать: они вместе сбивали лёд с корпуса баржи, освобождали трюм от воды. День за днём пытались вычерпать воду и найти на дне трюма цистерны с горючим — тогда можно бы было запустить двигатель. Но там ничего не оказалось. Поначалу Зиганшин даже вёл катерный журнал, описывал занятия команды, но потом забросил его, так как баржа просто затерялась в океане и время остановилось. Мысли стал занимать только голод, силы начали иссякать.
Зная, что их баржу несёт прямиком в эпицентр ракетных испытаний, они пытались подбадривать себя. Федотов, попавший на корабль прямо из учебки, первое время паниковал и даже спал с топором под подушкой, а потом отошёл от шока и стал шутить, что рядом грохнется ступень ракеты и их обязательно найдут. Как только баржа удалилась на достаточное расстояние от Курильских островов, её подхватило тёплое течение.
Первое время ребята пытались соорудить крючки или снасти, но океан был неспокойный, и они ничего не поймали. А вскоре и сил, чтобы выйти на палубу и ловить рыбу, уже не было. Солдаты просто лежали в кубрике, подмечая, что вокруг баржи собираются акулы.
Нашли их только 7 марта. К этому времени у них осталось лишь полчайника пресной воды, один кирзовый сапог и три спички. На горизонте показались вертолёты, но никто из экипажа не поверил увиденному, настолько сильны были галлюцинации. С трудом они вышли на палубу и слабо махали пилотам. Вертолёты повисли над баржей и скинули трапы. Сверху солдатам
Зиганшин, как командир корабля, решил подождать, пока к ним
После этого вернулись вертолёты, и Зиганшин решился подняться на борт для переговоров. За ним на палубу авианосца доставили и других членов экипажа.
Матросы дали им по миске супа и хлеб, но Зиганшин предупредил, что налегать на еду после такого голода нельзя. Через день американские врачи обследовали ребят. Действительно, от их желудков практически ничего не осталось, поэтому даже минимальная добавка хлеба в первый день могла их попросту убить.
Зиганшин был настолько истощён, что упал в обморок в душе и пришёл в себя только через несколько дней в палате судового госпиталя. Первым делом спросил у врачей: «Что с баржей?» На борту американского авианосца солдаты почувствовали тревогу: в самый разгар холодной войны, когда над Тихим океаном тестируют новую
Как только Зиганшин и его товарищи смогли самостоятельно передвигаться, на корабле организовали
Сообщение о найденном экипаже появилось в «Известиях», а затем и во всех советских газетах только 16 марта. В ЦК КПСС не понимали, как относиться к героям, которых вдруг стала чествовать вся мировая пресса. Родные услышали о том, что Асхат нашёлся, благодаря эфиру «Голоса Америки» — прибежали соседи и рассказали. Из
После двухнедельного отпуска дома у родных ребята отправились в Гурзуф. Оказалось, что в том военном санатории отдыхал только генералитет. Там же им предложили поступить в училище
Все успешно поступили, кроме Федотова — он отказался. На занятия, правда, они ходили не всегда, скорее, только в перерывах между поездками и выступлениями.
В 1962 году на «Мосфильме» был снят художественный фильм «49 дней», а Владимир Высоцкий посвятил героям одноимённую песню.
Если бы в январе 1960 года Зиганшина не закинуло в море, он бы вернулся в татарскую деревню, откуда был родом, и трудился трактористом, как раньше. Один шторм превратил его в высококлассного моряка, и он проработал на Финском заливе 41 год. Федотов вернулся на Дальний Восток и ходил по Амуру в речфлоте; Поплавский отправлялся в экспедиции по Средиземноморью и Атлантике; Крючковский служил на Северном флоте, но потом вернулся домой в Киев и посвятил свою жизнь судостроительному заводу.
Слава двадцатилетних солдат была недолгой. Через год в стране появился новый герой — Юрий Гагарин. Подвиг итурупской четвёрки быстро забылся, но жизнь молодых ребят в те месяцы изменилась навсегда. Они стали моряками и получили ордена Красной Звезды за настоящий подвиг. Позже стало известно, что в «Курильском квадрате» было много судов, которые должны были зафиксировать точку падения последней ступени
Андрей Уродов