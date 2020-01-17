13:54 (мск), источник: Интерфакс
В РПЦ отвергли наличие «проблемы попов на “Мерседесах”»
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви отмечают, что большая часть ее клириков не имеет личного автомобиля.
«У большинства из 40 тысяч наших священнослужителей нет вообще никакого личного транспорта. И нет проблемы попов на “Мерседесах” — в масштабах церкви», — сказал глава Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью, опубликованном в «Российской газете».
При этом он отметил, что «священноначалие не раз обращалось к священникам на епархиальных собраниях: отцы, надо следить за тем, на чем вы ездите».
«Священник живет в стеклянном доме. Как публичная фигура он всегда на виду. И патриарх (Кирилл — ИФ) говорил не раз, что уровень жизни священника должен соответствовать уровню жизни среднего прихожанина в храме», — сказал Легойда.
Он рекомендует будущим священникам еще в семинарии научиться «понимать и на каких машинах ездить, и как с людьми разговаривать».