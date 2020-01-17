14:27 (мск), источник: wmj.ru
Пародии на поп-певиц и дети на подпевке: Максим Галкин оригинально поздравил Игоря Николаева с юбилеем
В Instagram шоумен опубликовал видео, в котором исполнил популярные хиты, написанные композитором Игорем Николаевым.
17 января Игорь Николаев отмечает юбилей. Знаменитому композитору исполнилось 60 лет. Одними из первых с круглой датой именинника поздравили коллеги. И если одни знаменитости просто опубликовали фото Николаева в Instagram, сопроводив снимки трогательными пожеланиями, Максим Галкин подошел к этому процессу творчески. В личном блоге артист поделился видео, на котором исполнил отрывки из песен Николаева в манере звезд, которые изначально их пели. Галкин спародировал Ирину Аллегрову, Наташу Королеву и даже свою любимую супругу — Аллу Пугачеву.
«С днем рождения! Дорогой Игорь! Гений, друг, крестный! Будь счастлив, весел, легок! Твори! Дерзай! Люби! Мы рядом!» — написал Галкин.
Записывать ролик артисту помогали его дети-близнецы: Лиза и Гарри. Малыши с выражением подпевали «Маленькую страну».
Артистизмом в семье Галкина и Пугачевой обладают не только сами звезды, но и их наследники. Лиза и Гарри уверенно чувствуют себя, когда отец их снимает. Близнецы без стеснения рассказывают стихи, поют песни и даже играют на камеру. Пару дней назад шоумен поделился с фанатами умилительным видео, на котором Лиза изображала телеведущую. Поклонники отметили, что у девочки и ее брата есть все возможности для того, чтобы в будущем тоже стать медийными персонами.