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15:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Самая дорогая монета Британии: золотой соверен продан за $1,3 млн

Соверен с изображением короля Эдуарда VIII был продан в США частному коллекционеру за 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов). Он стал, таким образом, самой дорогой монетой в истории Британии.

Источник: BBC News Русская служба

Новый владелец золотой монеты достоинством 1 фунт стерлингов заплатил за нее в миллион раз больше ее номинала.

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По словам коллекционера, пожелавшего не называть своего имени, он не мог упустить возможность, которая предоставляется раз в жизни, и не привезти из США на родину монету с изображением Эдуарда VIII.

Всего было выпущено шесть таких монет. Монета с изображением Эдуарда VIII никогда не поступала в массовую чеканку и, соответственно, не была в обращении.

Менее чем через год после вступления на престол Эдуард VIII отрекся от короны, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон.

Четыре таких соверена находятся в музеях, еще два — у частных коллекционеров. Соверен выполнен из 22-каратного золота, его диаметр составляет 22 мм, вес — 7,98 грамма.

Оборотная сторона монеты была создана итальянским гравером Бенедетто Пиструччи | Источник: BBC News Русская служба

Монета должна была поступить в массовую чеканку в январе 1937 года, но в декабре 1936-го король Эдуард VIII подписал отречение от престола за себя и своих потомков ради женитьбы на Уоллис Симпсон, которая в тот момент находилась в процессе развода.

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Таким образом, остались только образцы этой монеты, и в течение нескольких десятилетий они нигде не выставлялись. Эдуард VIII, который вскоре после отречения получил титул герцога Виндзорского, несколько раз просил о том, чтобы ему передали соверены с его изображением, однако его брат, Георг VI, отказал ему в этой просьбе.

«Когда мне предоставилась возможность [купить соверен с изображением Эдуарда VIII], я понял, что не могу отказаться от нее. Такая возможность предоставляется раз в жизни», — говорит новый владелец самой дорогой монеты в истории Британии.

«Я понимаю, что 1 млн фунтов стерлингов — это очень большие деньги, чтобы их отдать за одну монету, но если бы я не заплатил их сейчас, такой шанс мне бы уже не представился никогда в жизни», — говорит владелец.

Предыдущий владелец — коллекционер из США — купил эту монету в 2014 году за 516 тысяч фунтов стерлингов (около 850 тыс. долларов по тогдашнему курсу).

Источник: Русская служба Би-би-си

Эта монета интересна для коллекционеров и историков не только тем, что существует всего шесть таких соверенов, но и тем, что изображение Эдурада VIII по его воле было выполнено с нарушением традиции, которая велась со времени Карла II (годы правления: 1660 — 1685).

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Дело в том, что изображение профиля преемника должно было быть обращено в обратную сторону — относительно изображения профиля предшественника. Однако на соверене Эдуарда VIII изображен левый профиль монарха, как и на монетах с изображением его отца — Георга V. Такой выбор объяснялся тем, что у Эдуарда VIII пробор на голове был именно с левой стороны, и левый профиль выглядел более удачным.

«Эдуард VIII был довольно тщеславным человеком. Он настоял на том, чтобы его изобразили так же, как и его отца — в левый профиль, потому что он считал свой левый профиль более выигрышным», — говорит Крис Баркер из Королевского музея монетного двора.

Георг VI, который вступил на престол после отречения брата, также предпочел, чтобы на монетах с его изображением был его левый профиль — как будто Эдуард VIII не нарушал традиции.

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