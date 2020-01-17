Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Российская копия Tesla Cybertruck покоряет московские автодороги Команда российских инженеров-любителей решили не дожидаться официального выпуска новой машины Илона Маска
Фоторепортажи
12Извержение вулкана Таал
12Умерла Галина Волчек
16:04 (мск), источник: Интерфакс

Самарский губернатор возмутился из-за разрешения на отстрел собак в регионе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров планирует в ближайшие дни внести в губернскую думу законопроект, исключающий отстрел безнадзорных собак, сообщил Азаров в пятницу в своем твиттере.

Источник: AP 2020

«Узнал из СМИ о пресс-релизе департамента охоты (департамента охоты и рыболовства Самарской области — ИФ), в котором говорится о разрешении на отстрел диких собак. Возмутительная история. Стал разбираться, в чем дело. Оказалось, что в принятом несколько лет назад региональным законе дикие собаки были отнесены к «охотничьим ресурсам», — пишет губернатор.

Новости
«Папа, спаси»

По его словам, отстрел безнадзорных собак недопустим. «А в департаменте охоты проведем проверку, в том числе на знание российского законодательства», — отметил Азаров.

Он отметил, что к безнадзорным животным «применимы только гуманные методы». «Более того, считаю необходимым расширять существующие и строить новые приюты. Будем эту работу вести через некоммерческие организации. Бюджетом поможем», — пояснил губернатор.

На данную ситуацию ранее уже обратили внимание в Госдуме. Председатель комитета нижней палата парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов написал в своем инстаграме, что направил запрос в прокуратуру и МВД Самарской области «с требованием не допустить нарушения федеральных законов, совершения преступлений и создания угрозы безопасности для граждан».

По словам Бурматова, объяснить действия самарских чиновников можно только «непрофессионализмом, некомпетентностью, незнанием законов, неумением читать».

Во время загрузки произошла ошибка.
Медведев: смена правительства не является чем-то особенным
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
С Порошенко потребовали 140 миллионов долларов
Бывшие подчиненные Мишустина в ФНС рассказали о его привычках
Американец узнал, что хранил в столетних ящиках грабитель банков
В США родился щенок цвета лайма (фото)
ВЦИОМ отметил повышение рейтинга Путина после послания
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Горячие темы на Авто
Послание президента. 213
Новость дня !!! 153
Снова зашёл -уж простите --- 128
Мы идем по казахскому сценарию? 111
Новости партнеров
Зарплата по Конституции
Президент о медицине
Рост пенсий — закон
Почему библиотечный штамп ставят на 17-ю страницу
Дети
33-летняя Леди Гага готовится стать матерью Артистка намерена воспользоваться услугами суррматери или усыновить ребенка
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Зарплата по Конституции
Пенсии гарантировали
Пенсии в законе
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь