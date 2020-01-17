Самарский губернатор возмутился из-за разрешения на отстрел собак в регионе

«Узнал из СМИ о пресс-релизе департамента охоты (департамента охоты и рыболовства Самарской области — ИФ), в котором говорится о разрешении на отстрел диких собак. Возмутительная история. Стал разбираться, в чем дело. Оказалось, что в принятом несколько лет назад региональным законе дикие собаки были отнесены к «охотничьим ресурсам», — пишет губернатор.
По его словам, отстрел безнадзорных собак недопустим. «А в департаменте охоты проведем проверку, в том числе на знание российского законодательства», — отметил Азаров.
Он отметил, что к безнадзорным животным «применимы только гуманные методы». «Более того, считаю необходимым расширять существующие и строить новые приюты. Будем эту работу вести через некоммерческие организации. Бюджетом поможем», — пояснил губернатор.
На данную ситуацию ранее уже обратили внимание в Госдуме. Председатель комитета нижней палата парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов написал в своем инстаграме, что направил запрос в прокуратуру и МВД Самарской области «с требованием не допустить нарушения федеральных законов, совершения преступлений и создания угрозы безопасности для граждан».
По словам Бурматова, объяснить действия самарских чиновников можно только «непрофессионализмом, некомпетентностью, незнанием законов, неумением читать».