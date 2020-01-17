Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Российская копия Tesla Cybertruck покоряет московские автодороги Команда российских инженеров-любителей решили не дожидаться официального выпуска новой машины Илона Маска
Фоторепортажи
12Извержение вулкана Таал
12Умерла Галина Волчек
16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец узнал, что хранилось в столетних ящиках грабителя банков

Преступник из прошлого оказался его прадедом.

Пользователь Imgur из США опубликовал на ресурсе интересную историю своей семьи, дополнив ее несколькими занятными фото. Он рассказал, что некоторое время назад далекая родственница отдала его семье два деревянных ящика, которые для сохранности были плотно заклеены и запечатаны полиэтиленовой пленкой.

Новость
Украинские пенсионеры хранили корм для кур в старинном сундуке Louis Vuitton

По словам автора, эти более чем столетние ящики когда-то принадлежали его прадеду Джону Баньон Найту, который был грабителем банков и последнюю часть своей жизни провел в Ливенвортской тюрьме, пишет Bored Panda.

Из-за довольно необычной биографии Найта можно было предположить, что в ящиках ручной работы он мог прятать бриллианты или награбленное имущество, а потому родственники с нетерпением ждали момента, когда они все вместе смогут их открыть.

К разочарованию потомков, в ящиках не оказалось ничего, что имело бы материальную ценность, зато для семьи нашлось кое-что памятное. В одном из ящиков они нашли зеркало, деревянную ложку, фарфоровую статуэтку и тиару, принадлежавшую дочке грабителя и двоюродной бабушке автора поста — Беатрис.

Другой ящик и вовсе оказался пустым, за исключением неизвестного ключа и двух детских фото.

Пользователь отметил, что для него это важная часть семейной истории, а ящики он намерен отреставрировать и оставить как фамильную реликвию.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Медведев: смена правительства не является чем-то особенным
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
С Порошенко потребовали 140 миллионов долларов
Бывшие подчиненные Мишустина в ФНС рассказали о его привычках
В США родился щенок цвета лайма (фото)
ВЦИОМ отметил повышение рейтинга Путина после послания
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Горячие темы на Авто
Послание президента. 213
Новость дня !!! 153
Снова зашёл -уж простите --- 128
Мы идем по казахскому сценарию? 111
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Джульетта на все времена 326
"Путешествие в Рождество " продолжается. 222
Семейно-бытовое насилие 164
Читающие дошколята 154
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Зарплата по Конституции
Пенсии гарантировали
Пенсии в законе
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь