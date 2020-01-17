Американец узнал, что хранилось в столетних ящиках грабителя банков

Пользователь Imgur из США опубликовал на ресурсе интересную историю своей семьи, дополнив ее несколькими занятными фото. Он рассказал, что некоторое время назад далекая родственница отдала его семье два деревянных ящика, которые для сохранности были плотно заклеены и запечатаны полиэтиленовой пленкой.
По словам автора, эти более чем столетние ящики когда-то принадлежали его прадеду Джону Баньон Найту, который был грабителем банков и последнюю часть своей жизни провел в Ливенвортской тюрьме, пишет Bored Panda.
Из-за довольно необычной биографии Найта можно было предположить, что в ящиках ручной работы он мог прятать бриллианты или награбленное имущество, а потому родственники с нетерпением ждали момента, когда они все вместе смогут их открыть.
К разочарованию потомков, в ящиках не оказалось ничего, что имело бы материальную ценность, зато для семьи нашлось кое-что памятное. В одном из ящиков они нашли зеркало, деревянную ложку, фарфоровую статуэтку и тиару, принадлежавшую дочке грабителя и двоюродной бабушке автора поста — Беатрис.
Другой ящик и вовсе оказался пустым, за исключением неизвестного ключа и двух детских фото.
Пользователь отметил, что для него это важная часть семейной истории, а ящики он намерен отреставрировать и оставить как фамильную реликвию.