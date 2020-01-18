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06:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Бомба замедленного действия». Рождаемость в Китае упала до минимума за 70 лет

Рождаемость в Китае упала до самой низкой отметки со времен образования Китайской народной республики 70 лет назад, несмотря на отмену правила «одна семья — один ребенок».

Источник: AP 2020

В 2019 году в стране родилось 14,65 миллиона детей, что на 580 тысяч меньше, чем в предыдущем. Согласно Национальному агентству статистики, это самый низкий показатель с 1949 года.

Рождаемость в Китае постепенно падает уже много лет, что представляет серьезную проблему для второй по величине экономики мира.

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При этом продолжительность жизни в Китае несколько возросла, поэтому численность населения в 2019 году составила 1,4 миллиарда человек вместо 1,39 млрд в предыдущем году.

Эксперты называют ситуацию бомбой замедленного действия для демографии страны, когда работающему меньшинству придется содержать неработающее большинство.

По рождаемости Китай, где в 2019 году родилось 10,48 детей на тысячу человек, уступает США (12 детей на тысячу человек — данные 2017 года), но опережает Японию (8 на 1000).

По данным Всемирного банка, средний показатель рождаемости по всему миру в 2017 году составил 18,65 детей на 1000 человек.

Источник: BBC News Русская служба

BBC Гендерный дисбаланс

В 1979 году, чтобы затормозить рост населения, власти Китая ввели политику «одна семья — один ребенок». Нарушение этого закона влекло за собой большие штрафы, увольнение с работы, а иногда и принудительные аборты.

Исключения делались для жителей сельской местности, если их первенцем стала девочка, для представителей этнических меньшинств, а с 2013 года — также для пар, где хотя бы один родитель — единственный ребенок в своей семье.

Источник: BBC News Русская служба

По мнению специалистов, именно эта политика привела к огромному гендерному дисбалансу в стране. Согласно данным за 2019 год, мужское население Китая превышает женское более чем на 30 миллионов человек.

Конец «политики одного ребенка» был положен в 2015 году, когда власти разрешили семьям иметь по двое детей.

Однако эта реформа не смогла остановить сокращение рождаемости, поскольку, говорят эксперты, не была поддержана такими сопутствующими мерами, как выплаты на уход за ребенком и продление декретного отпуска.

Многие семьи просто не могут себе позволить больше одного ребенка.

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