17 января, источник: Интерфакс
Модельер Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Известный французский модельер
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Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Известный французский модельер
«Это будет мое последнее шоу высокой моды. Это будет мой последний показ Gaultier Paris», — сказал Готье в видеосообщении, размещенном в его твиттере.
Он указал, что этот заключительный показ будет посвящен 50-летию его карьеры.
This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm— Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) January 17, 2020
Готье добавил, что не собирается полностью уходить из мира моды. Он отметил, что у него есть «новая концепция», и пояснил, что его Дом моды продолжит работу.
Готье широко известен в мире высокой моды. В 2010 году он стал президентом собственного Дома моды и компании Jean Paul Gauthier S.A. До этого долгое время работал креативным директором Hermes.