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17 января, источник: Интерфакс

Модельер Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Известный французский модельер Жан-Поль Готье в пятницу заявил, что 22 января проведет свой прощальный показ мод в театре Шатле в Париже.

Источник: AFP 2020

«Это будет мое последнее шоу высокой моды. Это будет мой последний показ Gaultier Paris», — сказал Готье в видеосообщении, размещенном в его твиттере.

Он указал, что этот заключительный показ будет посвящен 50-летию его карьеры.

Готье добавил, что не собирается полностью уходить из мира моды. Он отметил, что у него есть «новая концепция», и пояснил, что его Дом моды продолжит работу.

Готье широко известен в мире высокой моды. В 2010 году он стал президентом собственного Дома моды и компании Jean Paul Gauthier S.A. До этого долгое время работал креативным директором Hermes.

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