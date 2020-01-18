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03:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Мальдивы просят помочь им защитить острова от ухода под воду

Мальдивы могут остаться без земли, если им не удастся получить дешевое финансирование для борьбы с последствиями изменения климата. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид.

Источник: AFP 2020

По его словам, стране очень сложно найти средства для строительства сооружений и инфраструктуры, способных защитить острова от поднимающегося уровня воды.

Не так легко маленьким государствам найти средства. Пока добьемся их получения, мы уже можем уйти под воду.
Абдулла Шахид
министр иностранных дел Мальдивской Республики

Более 80% земель Мальдив лежат на высоте менее одного метра над уровнем моря, самая высокая точка архипелага лишь 2,4 м над уровнем моря. Уже в 2014 году свыше 100 из более чем 1100 островов, входящих в архипелаг, сообщали о размывании берегов поднимающейся водой, при этом у 30 островов этот процесс достиг высокой степени.

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Мальдивская Республика тратит около $10 млн ежегодно на строительство защитных береговых сооружений, но, по оценкам Министерства экологии страны, им понадобится в общей сложности на менее $8,8 млрд для обеспечения защиты хотя бы только населенных островов.

«Чтобы защитить острова, мы должны начать строительство укрепленных стен в море, — заявил министр иностранных дел Абдулла Шахид.— Это дорого, но это необходимо. Мы не можем ждать, пока мы лишимся всех земель». Дополнительного финансирования страна пытается добиться через ООН, регулярно поднимая этот вопрос с другими потенциально уязвимыми странами на конференциях ООН по изменению климата. Кроме того, страна готова обратиться к банкам.

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«Нам приходится умолять этих крупных эмитентов, чтобы они дали нам денег. Разве это справедливо?» — спросил в одном из недавних интервью министр окружающей среды Мальдивской Республики Хуссейн Рашид Хассан.

Алена Миклашевская

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