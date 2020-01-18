В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже

Фото попавших в лужу машин (их как минимум пять) на улице Строителей появились в одной из городских групп во «ВКонтакте». Каждая из легковушек въехала в лужу носом и провалилась по капот. Также есть фото грузовика, тот едет по луже, и его колеса утопают в воде.
Жительница Ярославля Анастасия рассказала РИА Новости, что у нее пострадал автомобиль Volkswagen Polo — судя по фотографии, машина въехала в яму передними колесами и погрузилась в воду до капота.
«Я впервые на этой улице, дорогу прокладывал навигатор. Впереди не было никаких запрещающих или предупреждающих знаков — казалось, это обычная дорога с лужей. Я ехала осторожно, как вдруг провалилась. Приехавшие по моему вызову сотрудники ГИБДД измерили глубину ямы специальным прибором, оказалось около метра», — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что, по словам местных жителей, на этой дороге машины часто «тонут» в этой луже. «Это не какой-то пустырь, это проезд мимо жилого дома», — уточнила собеседница.
По ее словам, автомобиль после произошедшего не на ходу. «Большие повреждения. С глушителем что-то не так, пороги смялись, когда машина грохнулась в лужу, электроника вся полетела, кучу ошибок выдает, машина не управляется, ошибка подушек безопасности, в фарах вода. Будем направлять машину на экспертизу», — сказала Анастасия.
РИА Новости пока не располагает комментарием ГИБДД.
В мэрии пояснили, что дорога в этом месте еще только будет строиться, не пояснив, была ли она там когда-нибудь или нет.
«Как сообщает департамент городского хозяйства, данный земельный участок размежеван под строительство автомобильной дороги. В настоящее время в планах строительство планируется в рамках программы «Демография», — сказал РИА Новости представитель мэрии Ярославля.