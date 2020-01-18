Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Российская копия Tesla Cybertruck покоряет московские автодороги Команда российских инженеров-любителей решили не дожидаться официального выпуска новой машины Илона Маска
Фоторепортажи
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
01:30 (мск), источник: Интерфакс

Самый маленький человек умер в Непале

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Непалец Кхагендра Тхапа Магар, признанный самым маленьким человеком в мире, умер в возрасте 27 лет, сообщила в пятницу The Straits Times со ссылкой на его семью.

Источник: Reuters

Рост Магара составлял 67,08 сантиметра. Он умер от пневмонии в больнице города Покхара, где жил вместе с родителями.

Рекорд Магара официально признан книгой рекордов Гиннеса в 2010 году вскоре после его 18-летия.

На некоторое время он лишился статуса рекордсмена, поскольку до 2015 самым маленьким из живущих был индиец Чандра Бахадур Данги ростом 54,6 сантиметра.
Источник: Reuters

За свою жизнь Магар посетил много стран и участвовал в европейских и американских телешоу. Непал использовал его особенность для продвижения страны среди туристов. Магара называли самым маленьким человеком, который живет на самой высокой горе Эверест.

Теперь самым маленьким человеком остается диджей из Колумбии Эдвард Эрнадес ростом 70,21 сантиметра.

Во время загрузки произошла ошибка.
Перестановки в правительстве России не изменят позиции США
Крупнейший рынок мира открылся для российской говядины
Российские футболисты делали ставки на игры своей команды
В Госдуме предлагают ликвидировать партии за оскорбление власти
Трехлетнего мальчика из Англии признали одним из умнейших людей
Аномально холодные зимы: в Гималаях гибнут яки (видео)
Главу МВД Коми арестовали за взятку
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Авто
Что в гараже у нового премьера: машины Михаила Мишустина Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье премьер-министра России
Новости партнеров
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Звезды, которых забрал у России 2019 год
20 лет спустя. Россияне честно ответили, довольны ли жизнью
Почему библиотечный штамп ставят на 17-ю страницу
Популярные темы на «Детях»
Джульетта на все времена 464
Семейно-бытовое насилие 284
Квартирная 191
Глупая ссора 166
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Новости партнеров
20 лет спустя. Россияне честно ответили, довольны ли жизнью
Проектный подход. Губернаторы, которые улучшили жизнь регионов
От любви до ненависти. Итоги года для «Единой России»
Никто не отменит
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь