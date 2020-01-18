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04:57 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему закрыли «Сам себе режиссер», «Смехопанораму» и «Утреннюю почту»?

Из эфира телеканала «Россия-1» исчезли три телепрограммы — «Сам себе режиссер», «Утренняя почта» и «Смехопанорама». Означает ли это, что они больше никогда не вернутся в эфир?

Источник: РИА "Новости"

Ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков в своем видеообращении так прокомментировал закрытие: «Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться». Телешоу выходило на российском ТВ с 1992 г., последний эфир состоялся 22 декабря 2019-го.

При этом Лысенков не остался без работы — он ведет утренний эфир на телеканале «Звезда» и две программы на «Детском радио».

Отсутствие в эфирной сетке января программы «Смехопанорама» Евгений Петросян объяснил тем, что не видит в этом «особого события». По мнению комика, «многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет».

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Артист заявил СМИ, что звонил на телеканал за разъяснениями, где ему объяснили, что это временные перестановки в сетке вещания, связанные с экономией утреннего блока, где, по словам Петросяна, «существует не только “Смехопанорама”, но и целый ряд других передач».

Он добавил, что многим телестудиям урезали бюджет на 20−25%.

Программа «Утренняя почта» долгожитель на ТВ. Она появилась в эфире в 1974 г. С 2002 г. выходила на «России-1». Ведущих этого утреннего шоу помимо Юрия Николаева было множество. В последние годы в эфире программы транслировались в основном записи с концертов и фестивалей, выходящих на канале «Россия», а также программ «Субботний вечер», «Песня года», «Юморина» и др. Проект появился в период, когда на советском телевидении было мало музыки. Поэтому «Утренняя почта» была популярна у телезрителей и помогала артистам доносить свои новые песни до аудитории. С появлением огромного количества музыкальных проектов формат «Утренней почты» морально устарел.

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