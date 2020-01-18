Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Сценарии будущего. Каким будет мир в 2029-м году Историк Андрей Фурсов и писатель-фантаст Вадим Панов рассказывают, какие тенденции развития заслуживают внимания
Фоторепортажи
8В Венеции пересохли каналы
46Underwater Photography Guide выбрал лучшие подводные снимки года
09:39 (мск), источник: Российская газета

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей — это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью «РГ-Неделя» рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Источник: РИА "Новости"

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — сказал он.

Читайте также
Минфин назвал сроки разработки законопроекта о пенсионном плане

В январе этого года пенсии были проиндексированы на 6,6 процента и выросли в среднем на тысячу рублей.

Как пояснил Антон Дроздов, это не значит, что у всех пенсии подросли одинаково. Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% с 1 января 2020 года, она должна была вырасти примерно на одну тысячу. Для тех, кто получает меньше, прибавка будет, соответственно, ниже, для тех, кто больше, размер прибавки будет больше.

«Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5 686 тысяч», — добавил он.

Читайте также
Пенсии, лекарства, маткапитал: с 1 января в России вступил в силу ряд нововведений
Во время загрузки произошла ошибка.
2 января© Ньюстюб
 Российские ученые рассказали, какой должна быть идеальная школа
Как распознать риск ментальных нарушений в развитии ребенка
Кто такой Даниил Егоров, новый глава ФНС
Почему закрыли «Сам себе режиссер» и «Смехопанораму»
Умер самый маленький в мире человек
Крупнейший рынок мира открылся для российской говядины
В Ярославле пять автомобилей утонули в луже
Мальдивы пытаются найти деньги, чтобы не уйти под воду
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Авто
Что в гараже у нового премьера: машины Михаила Мишустина Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье премьер-министра России
Новости партнеров
Президент о пенсии
Почему Рамзан Кадыров принял сложное карьерное решение
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Ежегодная индексация
Дети
33-летняя Леди Гага готовится стать матерью Артистка намерена воспользоваться услугами суррматери или усыновить ребенка
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь