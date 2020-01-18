Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Сценарии будущего. Каким будет мир в 2029-м году Историк Андрей Фурсов и писатель-фантаст Вадим Панов рассказывают, какие тенденции развития заслуживают внимания
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
10:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США нашли кота-гиганта (фото)

Но ему придется уменьшиться в размерах ради собственного блага.

Кота Базуку из Северной Каролины ждет нелегкое испытание — ему предстоит сбросить по крайней мере 10 кг веса. Сейчас «малыш» весит почти 16 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть больше

Бороться за здоровье 5-летнего красавца будут в одном из приютов штата. Кота привезли сюда не только для специальной диеты, но и для того, чтобы найти ему новых владельцев. Прежний хозяин животного, к сожалению, умер.

Раньше Базука жил у пожилого мужчины, у которого были проблемы с памятью. По словам ветеринаров, он забывал, что уже покормил кота, поэтому Базука часто получал двойную или тройную порцию.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Кто такой Даниил Егоров, новый глава ФНС
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
В ПФР рассказали, как увеличат пенсии
Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Почему закрыли «Сам себе режиссер» и «Смехопанораму»
Умер самый маленький в мире человек
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Горячие темы на Авто
Новость дня !!! 153
Снова зашёл -уж простите --- 134
Мы идем по казахскому сценарию? 115
Как вы думаете, считаете? 103
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
33-летняя Леди Гага готовится стать матерью Артистка намерена воспользоваться услугами суррматери или усыновить ребенка
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Новости партнеров
Идея за идеей. Талант конкурсантов оценили
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Медицина изменится
На край земли. Ямал: путешествие, которое запомнится навсегда
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь