10:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США нашли кота-гиганта (фото)
Но ему придется уменьшиться в размерах ради собственного блага.
Кота Базуку из Северной Каролины ждет нелегкое испытание — ему предстоит сбросить по крайней мере 10 кг веса. Сейчас «малыш» весит почти 16 кг.
Бороться за здоровье 5-летнего красавца будут в одном из приютов штата. Кота привезли сюда не только для специальной диеты, но и для того, чтобы найти ему новых владельцев. Прежний хозяин животного, к сожалению, умер.
Раньше Базука жил у пожилого мужчины, у которого были проблемы с памятью. По словам ветеринаров, он забывал, что уже покормил кота, поэтому Базука часто получал двойную или тройную порцию.
Анна Лысенко