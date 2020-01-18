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14:02 (мск), источник: РИА Новости

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе рассказали «Российской газете», как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.

Источник: РИА Новости

В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы. Зачастую при заключении договоров клиенты автоматически подписывают и согласие на получение таких предложений.

При этом звонки и сообщения могут поступать не от этих компаний, а из кол-центров. В ФАС подчеркнули, что в таком случае за рассылку отвечает тот, кто присылает спам.

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Если никаких соглашений на рассылку не заключалось, пострадавшему от навязчивой рекламы владельцу номера следует обратиться к распространителю спама.

«По вашему первому устному требованию они должны прекратить рассылать вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали», — отмечает издание.

Наконец, если компания-распространитель не отвечает на претензии, следует обратиться в областное управление ФАС.

Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка. Кроме того, потребуется заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление звонка или СМС-сообщения.

Обратный эффект: как защититься от навязчивой телефонной рекламы
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