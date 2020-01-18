14:02 (мск), источник: РИА Новости
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе рассказали «Российской газете», как бороться со звонками и
В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы. Зачастую при заключении договоров клиенты автоматически подписывают и согласие на получение таких предложений.
При этом звонки и сообщения могут поступать не от этих компаний, а из
Если никаких соглашений на рассылку не заключалось, пострадавшему от навязчивой рекламы владельцу номера следует обратиться к распространителю спама.
«По вашему первому устному требованию они должны прекратить рассылать вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали», — отмечает издание.
Наконец, если
Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка. Кроме того, потребуется заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление звонка или